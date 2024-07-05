МегаФон расширил покрытие 4G в Алтайском крае и Республике Алтай

В основном это небольшие и труднодоступные населенные пункты

05 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8Kb1QC

Смартфон. Связь / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Около 40 тыс. жителей свыше 100 населенных пунктов впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи от МегаФона. В рамках госпрограммы "Устранение цифрового неравенства 2.0" оператор построил сеть 4G/LTE* в 40 районах Алтайского края и 8 районах Республики Алтай.

Программа охватывает небольшие и труднодоступные населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек. Одним из таких является село Язула. До его райцентра, села Улаган, около 90 км и большую часть пути занимают перевалы, серпантины, крутые склоны с высокими обрывами.

Теперь абоненты из Язулы и еще 128 населенных пунктов могут воспользоваться всеми преимуществами LTE-сети МегаФона: мобильным интернетом четвертого поколения и голосовыми звонками с применением VoLTE*.

Сервис обеспечивает высокое качество звука и быстрое соединение, позволяя разговаривать по телефону и выходить в интернет одновременно без потери качества сигнала.

Сеть обладает достаточной пропускной способностью, чтобы пользователи могли комфортно передавать большие объемы данных. Жители могут в любое время совершать видеозвонки, получать госуслуги, оплачивать счета и делать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Педагогам и воспитателям станет удобнее готовиться к занятиям, а ученики смогут использовать современные образовательные платформы и электронный журнал не только в школе, но и дома.

Сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов смогут оперативно консультировать жителей не только в самом пункте, но и, например, во время вызова.

"Совместно с региональным министерством цифрового развития мы рассматриваем различные варианты, чтобы обеспечить качественной сотовой связью малочисленные и труднодоступные поселения. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы "включаемся" на базовых станциях других операторов", – рассказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По ее словам, благодаря такому решению в России в 2023 году МегаФон обеспечил связью более 40 тыс. человек.

Напомним, в октябре прошлого года оператор улучшил качество связи еще в одном из поселков Алтая. Оно носит гордое название Победим. Компания провела модернизацию базовой станции, благодаря чему зона покрытия 4G стала больше. Теперь местные жители могут свободно пользоваться мобильной связью и интернетом как дома, так и на окраинах.

* 4G/LTE ("4Джи/ЭлТиИ"); VoLTE ("Волт")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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