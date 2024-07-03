Сибиряки стали чаще знакомиться онлайн

Аналитики МегаФона обнаружили рост популярности сайтов знакомств среди сразу нескольких регионов

03 июля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KSBUc

Парень. Смартфон / Фото: ПАО "МегаФон"

За год после ухода Tinder* из России общий объем интернет-трафика дейтинг-сервисов вырос на 20%. По данным аналитики обезличенного трафика абонентов МегаФона, в 2024 году наиболее популярными приложениями для знакомств стали LovePlanet*, Tabor* и Teamo*.

В июне 2024 года портал LovePlanet стал лидером по активности пользователей. Потребление абонентского интернет-трафика в нем выросло на 30%. На втором месте находится Tabor с увеличением на 21% по сравнению с июнем 2023 года. Тройку лидеров замыкает Teamo с ростом в 56%. В пятерку популярных дейтинг-приложений также вошли Mamba* и Beboo*.

В июне 2024 года пользователи потратили в Waplog* в пять раз больше трафика, чем за тот же месяц предыдущего года. Также значительно возросла посещаемость портала знакомств Nekto*, которая увеличилась на 42%.

Однако в плане количества уникальных посетителей ситуация иная: лидирует приложение Mamba, чья аудитория за год увеличилась еще на 12%. Далее следуют Tabor (+25%) и Nekto (+150%).

Мужчины составляют большую часть пользователей онлайн-сервисов для знакомств (около 62%). Они также активнее других используют эти приложения, составляя 73% трафика.

Выбор сервиса для знакомств зависит от возраста: молодые люди (18-34 лет) предпочитают Tabor, пользователи старше 35 лет – LovePlanet, а молодежь (14-17 лет) чаще регистрируется на Nekto.

У женщин и мужчин разные предпочтения в выборе сайтов знакомств. Прекрасная половина чаще выбирает Tabor, а сильная половина – LovePlanet.

По регионам наибольшее количество пользователей приходится на:

Москву;

Краснодарский край;

Санкт-Петербург;

Ростовскую область;

Самарскую область.

Жители сибирских регионов увеличили время на сайтах знакомств на 15% по сравнению с прошлым годом. Самые активные пользователи находятся в Кузбассе, Красноярском и Алтайском краях. Новосибирцы, красноярцы и томичи также демонстрируют рост трафика на 25% по сравнению с июнем 2023 года. Основные посетители сайтов знакомств в Сибири – мужчины и женщины в возрасте 35 лет и старше.

Аналитики МегаФона также недавно отметили увеличение популярности MMS: количество мультимедийных сообщений, отправленных компаниями, возросло в четыре раза. Технология MMS позволяет обмениваться мультимедийными сообщениями в сотовых сетях. Уход крупных иностранных компаний с рекламного рынка привел к необходимости поиска альтернативных способов коммуникации с клиентами. Российские соцсети, мессенджеры и мобильная реклама, включая MMS, заполнили образовавшийся пробел в рекламных инструментах.

* LovePlanet ("ЛавПланет"); Tabor ("Тейбор"); Teamo ("Тимо"); Mamba ("Мамба"); Beboo ("Бебу"); Waplog ("Ваплог"); Nekto ("Некто")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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