Международное агентство Ookla проанализировало мобильный интернет в России

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

11 июля 2023, 16:15, ИА Амител LjN8K4ku6

Инфраструктура МегаФона / Фото: пресс-служба компании

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®*. Ссылки на исследования: показатели охвата, оценка скорости.

Что это за исследование?

Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали через Speedtest®* в первом полугодии. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

А по скорости мобильного интернета МегаФон удерживает первенство уже семь лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных – 9,71 Мбит/с. Это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

А как насчет Алтайского края?

По скорости мобильного интернета МегаФон лидирует и в Алтайском крае. Во 2 квартале 2023 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 21% – до 31,37 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Барнауле – медианная скорость скачивания здесь равна 37,01 Мбит/с, и это также самое высокое значение среди всех операторов.

Оператор активно развивает инфраструктуру в регионе: только с начала года МегаФон построил и модернизировал базовые станции более чем в 120 локациях. Сеть улучшили не только в крупных городах, но и в отдаленных, малочисленных поселениях.

"Сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE* – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть", – прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов.

*Основано на анализе компанией Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Алтайского края за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

*Ookla ("Оокла"), Speedtest Intelligence ("Спидтест Интелидженс"), LTE ("ЛТЕ").

ПАО "Мегафон"

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