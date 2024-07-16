МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета в Барнауле

Об этом говорит независимое исследование компании Ookla®

16 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVXJb

Смартфон. Интернет / Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

МегаФон вновь стал лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди российских операторов. Это подтверждают результаты независимого исследования, проведенного международной компанией Ookla®("Окла") за первые два квартала 2024 года.

Исследование проводили на основе данных о скорости интернета, полученных от пользователей всех операторов при помощи приложения Speedtest® ("Спидтест"). Всего по стране произвели 12,75 млн измерений с 1,38 млн различных устройств.

МегаФон остается лидером по скорости мобильного интернета уже восьмой год подряд. Так, медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия равна 29,65 Мбит/с, а скорость загрузки данных – 9,46 Мбит/с.

МегаФон занимает лидирующие позиции по скорости мобильного интернета и в Барнауле. В первом полугодии 2024 года медианная скорость скачивания составила более 35 Мбит/с. Это самый высокий показатель среди всех операторов, определенный на основе более 16 тыс. тестов абонентов.

Положение лидера в Алтайском крае компания укрепила благодаря активному развитию инфраструктуры. С начала года оператор модернизировал и построил более 40 базовых станций не только в городах, но и в сельской местности.

"Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE ("ЭлТэЕ") покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг – сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G", – говорит технический директор МегаФона Алексей Титов.

По его словам, за прошедший год темпы рефарминга увеличились вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ.

МегаФон не останавливается на достигнутом и продолжает внедрять инновации. Оператор запустил функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа. Она позволяет использовать популярные интернет-сервисы даже в моменты пиковой нагрузки.

Напомним, также недавно оператор заявил о расширении покрытия 4G в Алтайском крае и Республике Алтай. Модернизация в основном затронула небольшие и труднодоступные населенные пункты. Благодаря этому около 40 тыс. жителей впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи.

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ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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