МегаФон стал лидером в Барнауле по скорости мобильного интернета

Согласно данным независимого эксперта – агентства TelecomDaily

07 июля 2023, 15:00, ИА Амител LjN8K9kcQ

Мобильный интернет / Фото: пресс-служба компании МегаФон

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily* провело исследование скорости мобильного интернета всех операторов связи, работающих в Барнауле. МегаФон стал лидером по ключевым показателям: средней скорости передачи данных к абоненту и от абонента.

Как проходило исследование?

В рамках проекта "Качество связи" специалисты агентства тестировали услуги передачи данных в сотовых сетях, работающих на территории России. На протяжении 10 дней они проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки.

Тестирование осуществляли в движении: автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation* проехал по столице Алтайского края в общей сложности более 100 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовали смартфоны с SIM* картами четырех операторов связи.

Лидер в Барнауле

Эксперты отметили высокое качество мобильного интернета в Барнауле: средние скорости в сотовых сетях в 2,5 раза выше, чем по России в целом и на 38% выше, чем в Москве.

По результатам исследования МегаФон был признан абсолютным лидером по двум ключевым показателям:

по средней скорости от абонента – 39,8 Мбит⁄с;

по средней скорости к абоненту – 68,4 Мбит⁄с.

В каждом случае эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях ближайшего конкурента: по средней скорости от абонента – на 156%, а к абоненту – на 31%.

"Мобильная активность наших клиентов растет ежемесячно. Например, в июне этого года жители Алтайского края "прокачали" на 12% больше интернет-трафика по сравнению с маем. Абоненты все чаще используют видеоплатформы, общаются в социальных сетях и мессенджерах, слушают музыку, пользуются навигаторами, цифровыми финансовыми инструментами", – комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

По ее словам, чтобы соответствовать запросам барнаульцев, МегаФон постоянно развивает сеть в регионе: расширяет емкость действующей сети связи, запускает новые объекты связи 4G*, в том числе в туристических зонах.

*TelecomDaily ("ТелекомДэйли"); TEMS Investigation ("ТИЭМЭС Инвестигейшн"); SIM карты ("СИМ карты"); 4G ("Четыре Джи").

ПАО "Мегафон"

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