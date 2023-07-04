Пещёрский водопад на Алтае стал привлекать больше туристов

МегаФон зафиксировал 1,5-кратный рост интернет-трафика на "тёплом" водопаде

04 июля 2023, 13:05, ИА Амител LjN8JtGBA

Путешествие. Турист / Фото: Freepik.com

С начала 2023 года интернет-трафик в алтайском селе Пещёрка, рядом с котором находится одноименный водопад, вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая активность пришлась на июнь, когда пользователи "прокачали" около 16 тысяч гигабайт. Такие данные приводит МегаФон.

МегаФон модернизировал телеком-оборудование в Залесовском районе Алтайского края недалеко от села Пещёрка. Это позволило обеспечить более стабильный сигнал связи не только для местных, но и для отдыхающих на близлежащих турбазах и путешественников, приехавших полюбоваться Пещёрским водопадом. Он рукотворного происхождения и своим появлением обязан прокладке трассы Алтай-Кузбасс. Посмотреть на падение воды и разместить красочные фото приезжают туристы из разных городов страны.

Для многочисленных ценителей алтайской природы и местных жителей МегаФон расширил частотный спектр в наиболее востребованных диапазонах. За счет увеличения емкости сети еще большее количество абонентов смогут пользоваться мобильным интернетом на привычно высокой скорости.

Внедрение дополнительных диапазонов на базовой станции поможет избежать перегрузок и позволит абонентам с комфортом как разговаривать с собеседником, так и сёрфить в сети, отметила директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

"Мы понимаем, что качественная связь важна как для жителей края, так и для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть красоты этих мест, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы продолжаем наращивать скорость мобильного интернета и расширять покрытие, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для отдыха, и для решения рабочих задач", – добавила Мария Занько.

Проведённые работы также помогли усовершенствовать VoLTE* – технологию, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G* с более чётким и чистым звуком.

* VoLTE ("ВоЛТЕ" – технология усиления голосовой связи); 4G ("4Джи").

ПАО "Мегафон"

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