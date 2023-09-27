МегаФон улучшил связь на барнаульском заводе "Ротор"

Высокоскоростное интернет-соединение охватит и близлежащую территорию ленточного бора

27 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон расширил 4G*-покрытие для работников крупнейшего приборостроительного завода в Алтайском крае. Оператор модернизировал существующие базовые станции, и теперь сотрудники смогут оценить новое качество связи.

Алтайский завод "Ротор" – промышленное предприятие, на котором производят продукцию по заказам Министерства обороны РФ, а также товары народного потребления. Завод расположен в барнаульском ленточном бору, между поселками Борзовая Заимка и Южный. Уникальный светлохвойный реликтовый лес, окружающий предприятие, является самым большим по протяженности в Западной Сибири.

Связисты усовершенствовали телекоммуникационное оборудование на территории предприятия. Сигнал в новом низкочастотном диапазоне лучше проникает внутрь зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить стабильность передачи данных на большем расстоянии от базовых станций.

Теперь высокоскоростной интернет доступен даже в удаленных помещениях, а также на близлежащих к заводу территориях. Например, в барнаульском ленточном бору и на отрезке Лесного тракта.

По словам директора МегаФона в Алтайском крае Марии Занько, мобильные технологии меняют жизнь людей и подход к решению многих вопросов. Абоненты все чаще используют свои гаджеты не только для развлечений, но и для оплаты коммунальных услуг, покупки билетов, коммуникаций в социальных сетях и мессенджерах, просмотра видеоуроков.

"О том, что аппетиты горожан растут, говорит динамика мобильного трафика в сети оператора. Например, в августе этого года жители Алтайского края „прокачали” на 10% больше по сравнению с июлем. В частности, рост отмечается и на „Роторе”. Аналитики компании говорят о том, что потребление с началом осени увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Чтобы соответствовать запросам барнаульцев, мы постоянно развиваем сеть в регионе – расширяем емкость действующей сети, запускаем новые объекты связи", – отметила Мария Занько.

Она добавила, что с начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях региона.

Проведенная на "Роторе" модернизация также расширила возможность звонков с использованием VoLTE*. Эта технология голосовой связи работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и серфить в интернете на привычных скоростях.

* 4G (4Джи); VoLTE ("ВоЛТЕ")