МегаФон ускорил мобильный интернет в Кулунде

Специалисты развернули в населенном пункте дополнительный слой LTE

07 февраля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGFNTuA

Девушка. Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

Жители Кулунды в Алтайском крае теперь могут пользоваться интернетом на 20% быстрее благодаря модернизации сети 4G*. Инженеры МегаФона обновили оборудование, и теперь около 15 тысяч сельчан получили более стабильную связь.

Кулунда – важный транспортный узел, через который проходят федеральные трассы, соединяющие Россию и Казахстан. Маршрут популярен у туристов, так как ведет к соленым озерам Алтайского края и международному аэропорту Барнаула.

Специалисты провели работы в местах с высокой нагрузкой – на улице Восточной у трассы, улице Механизаторской, в переулке Калинина и на других локациях. Внедрение дополнительного слоя LTE* помогло расширить сеть и повысить скорость передачи данных.

Теперь жители и гости села могут не только использовать интернет без перебоев, но и комфортно совершать звонки по технологии VoLTE. Это обеспечивает чистый звук и позволяет одновременно разговаривать и выходить в интернет, пользоваться навигатором и т. д. – удобно, особенно в дороге.

"Мы обновили нашу телеком-инфраструктуру в крупном селе с учетом растущей на нее нагрузки. Это позволило большему числу абонентов одновременно выходить в интернет, чтобы смотреть видео, делиться "тяжелыми" файлами в мессенджерах и социальных сетях на комфортных скоростях", – рассказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

И уточнила, что в результате интернет-трафик в этом районе вырос на 13% по сравнению с прошлым годом.

*G (Джи"); LTE ("ЭлТэЕ")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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