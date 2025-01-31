МегаФон вывел Камень-на-Оби на новые скорости

Модернизация сети улучшила качество связи и сделала цифровые услуги доступнее для 32 тысяч горожан

31 января 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJmeMJp

Модернизация базовой станции / Фото: пресс-служба МегаФона

Жители Камня-на-Оби в Алтайском крае теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом от МегаФона. Благодаря модернизации более десяти базовых станций связь в городе стала быстрее и стабильнее, что значительно упростило доступ к цифровым госуслугам, обмен сообщениями в мессенджерах и просмотр видео.

Название Камень-на-Оби получил из-за выходящей на поверхность скальной породы Салаирского кряжа. Город имеет удачное расположение – железная дорога и навигация по Оби сделали его важным торговым узлом еще в начале XX века. Сегодня это один из центров сельскохозяйственного и пищевого производства, вокруг которого сформировалась целая агломерация.

Хотя МегаФон уже ранее обеспечил город надежной сетью, со временем потребовалась модернизация. Инженеры установили новое оборудование, работающее в высокочастотном диапазоне, не только в центре, но и на окраинах. Работы провели на ул. Томской, Первомайской, Ленина, Демьяна Бедного, Кирова, в переулке Дружбы и других районах. В результате емкость сети увеличилась, а нагрузка на существующую инфраструктуру снизилась.

"Для 32 тысяч жителей Камня-на-Оби оператор увеличил скорость передачи данных в их смартфонах и гаджетах. На сегодня скорость может достигать 60 Мбит/с, средняя составляет около 20 Мбит/с. Это делает возможным мгновенную загрузку видеороликов в социальные сети, скачивание объемных файлов и обновление приложений за считанные секунды", – рассказала директор МегаФона в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.По данным аналитиков компании, модернизация сети значительно увеличила активность пользователей. В январе этого года объем переданных данных вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.