МегаФон внедряет биометрические терминалы, упрощая активацию сим-карт для иностранцев
Услуга, доступная в Москве и Санкт-Петербурге, вскоре станет доступна в других регионах России
04 июля 2025, 16:40, ИА Амител erid: 2W5zFHpww9z
МегаФон один из первых на телеком-рынке начал устанавливать биометрические терминалы в салонах связи, чтобы упростить процесс подтверждения личности для клиентов. Первые биотерминалы заработали в нескольких точках в Москве и Санкт-Петербурге, позже услуга станет доступна и в других регионах России.
Нововведения помогут ускорить покупку и активацию сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в соответствии с законом должны пройти идентификацию с использованием биометрии. Проект реализуют при поддержке Минцифры России, Центра биометрических технологий и компании Ovision*, которая поставила терминалы.
Чтобы заключить договор на услуги связи, иностранцы должны получить СНИЛС, зарегистрировать аккаунт на "Госуслугах" и пройти процедуру подтверждения биометрии в банке. После чего оператор верифицирует данные через Единую биометрическую систему (ЕБС) и активирует сим-карту.
Сейчас проверка биометрии доступна через "Госуслуги" на смартфоне. А ещё через личный кабинет юридического лица на ЕПГУ, что позволяет оператору идентифицировать клиента прямо в салоне связи.
С введением биотерминалов процесс подтверждения личности станет быстрее, поскольку терминал интегрируют в систему заключения договора. Это существенно сократит время обслуживания.
Верификация через "Госуслуги" временная мера, используемая до повсеметсного установления биотерминалов, подключенных к ЕБС.
"Мы постоянно ищем возможности и внедряем улучшения клиентских путей. Уже осенью мы сумеем полностью оснастить наши салоны биотерминалами, что позволит сократить время на обслуживание клиента в полтора-два раза, сделав покупку сим-карт иностранными гражданами или лицами без гражданства максимально простой и удобной", – отметил директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.
*Ovision ("Овижн")
ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560Реклама
17:08:58 04-07-2025
Он бы цену не поднимал на тарифы каждые полгода, без всякого уведомления. Мгафонище,
23:29:58 04-07-2025
Россия-щедрая душа, можно спонсировать установку терминалов для "скуфов", а то мне не под силу текущая клиентоориентированность. А лица без гражданства и так знают где стмку взять.