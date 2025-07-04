МегаФон внедряет биометрические терминалы, упрощая активацию сим-карт для иностранцев

Услуга, доступная в Москве и Санкт-Петербурге, вскоре станет доступна в других регионах России

04 июля 2025, 16:40, ИА Амител erid: 2W5zFHpww9z

Салон связи, смартфон / Фото: пресс-служба компании МегаФон

МегаФон один из первых на телеком-рынке начал устанавливать биометрические терминалы в салонах связи, чтобы упростить процесс подтверждения личности для клиентов. Первые биотерминалы заработали в нескольких точках в Москве и Санкт-Петербурге, позже услуга станет доступна и в других регионах России.

Нововведения помогут ускорить покупку и активацию сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в соответствии с законом должны пройти идентификацию с использованием биометрии. Проект реализуют при поддержке Минцифры России, Центра биометрических технологий и компании Ovision*, которая поставила терминалы.

Чтобы заключить договор на услуги связи, иностранцы должны получить СНИЛС, зарегистрировать аккаунт на "Госуслугах" и пройти процедуру подтверждения биометрии в банке. После чего оператор верифицирует данные через Единую биометрическую систему (ЕБС) и активирует сим-карту.

Сейчас проверка биометрии доступна через "Госуслуги" на смартфоне. А ещё через личный кабинет юридического лица на ЕПГУ, что позволяет оператору идентифицировать клиента прямо в салоне связи.

С введением биотерминалов процесс подтверждения личности станет быстрее, поскольку терминал интегрируют в систему заключения договора. Это существенно сократит время обслуживания.

Верификация через "Госуслуги" временная мера, используемая до повсеметсного установления биотерминалов, подключенных к ЕБС.

"Мы постоянно ищем возможности и внедряем улучшения клиентских путей. Уже осенью мы сумеем полностью оснастить наши салоны биотерминалами, что позволит сократить время на обслуживание клиента в полтора-два раза, сделав покупку сим-карт иностранными гражданами или лицами без гражданства максимально простой и удобной", – отметил директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

Биотерминал / Фото: пресс-служба компании МегаФон

*Ovision ("Овижн")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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