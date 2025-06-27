Жители Алтайского края смогут сэкономить на связи с новым пакетом МегаФона

Оператор подключил свыше 85 домов к домашнему интернету в регионе

27 июня 2025, 13:20, ИА Амител erid: 2W5zFGj9752

Юноша. Ноутбук / Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон расширил зону покрытия домашнего интернета в Алтайском крае. Инженеры компании добавили в программу свыше 85 новых домов. Теперь абоненты, выбрав комплексный пакет оператора (домашний интернет, телевидение и сотовая связь), получают возможность значительно сэкономить.

Услугу запустили в регионе еще в октябре прошлого года. Первыми к ней подключили жителей 13 населенных пунктов, включая крупные города (Барнаул, Бийск) и небольшие рабочие поселки (Тальменка, Степное Озеро). Теперь специалисты МегаФона существенно увеличили перечень улиц в Славгороде, Новоалтайске и Рубцовске. Только в Барнауле подключённых домов к домашнему интернету оператора стало на 75 больше.

Действующие и новые клиенты МегаФона теперь могут не только пользоваться мобильной связью, но и подключить домашний интернет, а также получить доступ к пакету популярных онлайн-кинотеатров и телеканалов. Сериалы, телешоу, новинки кинопроката и классика – большой видеокаталог доступен для всей семьи круглосуточно.

"Лето – время отпусков и школьных каникул, а значит свободного времени, которое хочется провести интересно, например, за просмотром любимого кино или документальной научной программы, стало больше. Новая услуга позволяет сделать это, еще и на выгодных условиях", – отметила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По её словам, пакетное предложение оператора помогает жителям края сократить общие расходы на мобильную связь и домашний интернет почти на 45%, а единый счёт за все значительно упрощает контроль этих расходов.

Запуск новой услуги стал возможен благодаря партнерству между МегаФоном и "Ростелекомом" по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator* – "виртуальный оператор фиксированной связи"). "Ростелеком" предоставляет технические мощности для домашнего интернета в регионе, а МегаФон отвечает за свои услуги и поддержку абонентов. Партнеры выстроили процесс так, чтобы клиенты получали качественный сервис при любом обращении – через контакт-центр, личный кабинет или другие каналы.

*Fixed Virtual Network Operator ("Фиксд Витуал Нетворк Оператор")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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