Меха и деликатесы. Женщины из Барнаула рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Но в основном получают цветы и конфеты

06 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Подарки на 8 Марта / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Четверть жительниц Барнаула на 8 Марта мечтают получить в подарок путешествие, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Самым желанным подарком оказалось путешествие, о нем мечтают 25% женщин. 15% предпочли бы получить деньги. 10% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 5% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат", – говорится в исследовании.

Еще 4% хотят получить смартфон, столько же – бытовую технику или электронику для дома. 3% хотят сертификаты на обучение, а 2% – товары для творчества и хобби.

По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных подарков к 8 Марта женщины назвали цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.

Подарки, которые обычно преподносят женщинам в Международный женский день:

60% – цветы;

16% – конфеты;

8% – парфюмерия, косметика и средства по уходу за собой;

7% – деньги;

5% – украшения и драгоценности;

4% – подарочные сертификаты.

Опрос проведен с 25 февраля по 4 марта 2025 года среди женщин из Барнаула.