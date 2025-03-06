Меха и деликатесы. Женщины из Барнаула рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта
Но в основном получают цветы и конфеты
06 марта 2025, 16:20, ИА Амител
Четверть жительниц Барнаула на 8 Марта мечтают получить в подарок путешествие, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Самым желанным подарком оказалось путешествие, о нем мечтают 25% женщин. 15% предпочли бы получить деньги. 10% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 5% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат", – говорится в исследовании.
Еще 4% хотят получить смартфон, столько же – бытовую технику или электронику для дома. 3% хотят сертификаты на обучение, а 2% – товары для творчества и хобби.
По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.
Среди прочих желанных подарков к 8 Марта женщины назвали цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.
Подарки, которые обычно преподносят женщинам в Международный женский день:
- 60% – цветы;
- 16% – конфеты;
- 8% – парфюмерия, косметика и средства по уходу за собой;
- 7% – деньги;
- 5% – украшения и драгоценности;
- 4% – подарочные сертификаты.
Опрос проведен с 25 февраля по 4 марта 2025 года среди женщин из Барнаула.
17:01:32 06-03-2025
Мде, тот случай, когда читаю мЕха :D
17:04:06 06-03-2025
Глядика - путешествия, меха...
Цветы и талон из ривгоша, или налевайку.
Можно и атласную ленточку, чтобы овал лица опояслвать.
08:46:27 07-03-2025
Милые девушки, внимательнее и ответственнее выбирайте себе вторую половинку. Что бы не получить на праздник " а морда не треснет?"