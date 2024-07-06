Меликов объяснил большое количество жертв среди полицейских при терактах в Дагестане

Он отметил, что нападение было совершено "подло и скрытно в мирный день"

06 июля 2024, 16:55, ИА Амител

Сергей Меликов / Фото: ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил большое количество жертв среди полицейских при терактах, которые произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте. Как сообщает "Регнум", он отметил, что нападение было совершено "подло и скрытно в мирный день", а правоохранители стали живым щитом, чтобы не пропустить преступников к людям.

Один наряд, по словам главы Дагестана, был практически расстрелян в тот момент, когда досматривал остановленный для проверки автомобиль.

"Своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал. Большинство погибших – это сотрудники ДПС и ППС", – заявил Меликов.

Напомним, что в результате нападения террористов 23 июня в двух городах Дагестана погибли 17 полицейских и пять гражданских. Бандитов было пятеро – всех их ликвидировали.