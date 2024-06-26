Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом Мужества
Также медалью "За отвагу" наградили погибшего охранника — Михаила Вавилина
26 июня 2024, 09:00, ИА Амител
Фото: официальный сайт городского округа "город Дербент"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова. Как сообщает РИА Новости, глава государства издал соответствующий указ.
Медалью "За отвагу" наградили погибшего охранника – Михаила Вавилина. Его также убили террористы во время нападения на церковь.
Вечером 23 июня боевики подожгли синагогу и совершили вооруженные нападения на две церкви и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать террористов. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых полицейские и гражданские лица.
10:43:14 27-06-2024
А в чем причина такой агрессии?