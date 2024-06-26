Путин посмертно наградил убитого в Дагестане священника орденом Мужества

Также медалью "За отвагу" наградили погибшего охранника — Михаила Вавилина

26 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: официальный сайт городского округа "город Дербент"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова. Как сообщает РИА Новости, глава государства издал соответствующий указ.

Медалью "За отвагу" наградили погибшего охранника – Михаила Вавилина. Его также убили террористы во время нападения на церковь.

Вечером 23 июня боевики подожгли синагогу и совершили вооруженные нападения на две церкви и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать террористов. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых полицейские и гражданские лица.