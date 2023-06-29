Менеджер Мадонны заявил, что певицу госпитализировали с серьезной инфекцией

Из-за проблем со здоровьем подготовку к международному туру остановили

29 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео

Менеджер известной певицы Мадонны заявил о том, что она попала в больницу с серьезной бактериальной инфекцией. Об этом он написал в социальных сетях.

По словам Гая Осири, несколько дней исполнительница провела в отделении интенсивной терапии, сейчас продолжает находиться под наблюдением врачей, но состояние улучшается.

Из-за возникших проблем со здоровьем подготовку к мировому туру Мадонны пришлось отложить. Более подробной информацией менеджер певицы пообещал поделиться чуть позже.