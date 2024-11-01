Случаев гриппа в регионе пока не выявлено

01 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

Количество жителей Алтайского края, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, снизилось за неделю на 3%. За период с 21 по 27 октября в регионе зарегистрировали 19,5 тысячи случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что случаев гриппа на Алтае пока не выявили. Среди респираторных инфекций наиболее распространены риновирусы и аденовирусы.

Напомним, пик заболеваемости ОРВИ пришелся на середину сентября: с 16-го по 22-е число заразилось почти 30 тысяч человек. С тех пор началось стабильное снижение.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, как проходит прививочная кампания от гриппа. По последним данным, вакцинацию прошли 785 122 человека (около 37% населения края). Чтобы добиться необходимой иммунной прослойки в 60%, нужно привить около 1,3 млн человек.