Не ходите на работу. Эксперт о том, как сегодня протекает ОРВИ и поможет ли прививка

Какие вирусы осенью-2024 циркулируют в Алтайском крае и появились ли новые вакцины от ковида

10 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Грипп в Алтайский край придет в ноябре, а сезонное заболевание ОРВИ пошло на спад, рассказала в "Переговорке" на amic.ru заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. Но после небольшой передышки нас ждет эпидемиологический подъем, готовиться к которому нужно заранее. В том числе, поставив вакцину от гриппа. Эксперт рассказала, какие вирусы этой осенью циркулируют в Алтайском крае, появились ли новые вакцины от ковида (и насколько он теперь опасен) и правда ли, что люди как-то особенно серьезно сейчас болеют ОРВИ. Также поговорили и о мерах профилактики, один из главных принципов которой – не ходить на работу (в школу или садик) заболевшим.

Кто в "Переговорке"



Калинина Ульяна Васильевна – заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Начала трудовую деятельность в августе 1994 года врачом-эпидемиологом краевого центра госсанэпиднадзора.

В 2005 году назначена на должность начальника отдела эпидемиологического надзора.

С октября 2015-го занимает должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Имеет нагрудный знак "Почетный работник Роспотребнадзора", награждена медалью Алтайского края "Во имя созидания" и иными наградами Министерства здравоохранения РФ.01:28 Почему именно сейчас? Много ли заболевших ОРВИ и гриппом в Алтайском крае?

02:05 "Мониторим круглый год". Какие вирусы циркулируют сейчас на территории Алтайского края?



03:55 Правда ли, что картина болезни ОРВИ в этом году нестандартная? И сколько человек может заразить один чихнувший?

06:30 При каких условиях класс в школе или группу в детском саду должны закрывать на карантин?

08:19 Зачем педагогу проводить утренний прием детей в школах и садиках?

09:10 Сколько сейчас в Алтайском крае заболевших ковидом и стоит ли теперь его бояться?

11:30 Отменили ли тесты на ковид?

12:32 Когда ждать грипп в Алтайском крае и не поздно ли сейчас делать прививку?

13:51 Когда нельзя ставить прививку от гриппа?

15:22 Появились ли новые вакцины против ковида и кому их ставят?

16:15 Почему от гриппа нужно прививаться каждый год?

18:48 Куда обращаться, чтобы поставить прививку от гриппа и ковида? И кому их поставят бесплатно?

20:40 Сколько сегодня жителей Алтайского края вакцинированы от гриппа и достаточно ли этого, чтобы не допустить эпидемии.

21:15 Когда ждать эпидемического подъема заболеваемости респираторными вирусами?

22:06 "Носите маски и мойте руки". О мерах, которые помогут защититься от ОРВИ и гриппа.