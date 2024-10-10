Не ходите на работу. Эксперт о том, как сегодня протекает ОРВИ и поможет ли прививка
Какие вирусы осенью-2024 циркулируют в Алтайском крае и появились ли новые вакцины от ковида
10 октября 2024, 09:45, ИА Амител
Грипп в Алтайский край придет в ноябре, а сезонное заболевание ОРВИ пошло на спад, рассказала в "Переговорке" на amic.ru заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. Но после небольшой передышки нас ждет эпидемиологический подъем, готовиться к которому нужно заранее. В том числе, поставив вакцину от гриппа. Эксперт рассказала, какие вирусы этой осенью циркулируют в Алтайском крае, появились ли новые вакцины от ковида (и насколько он теперь опасен) и правда ли, что люди как-то особенно серьезно сейчас болеют ОРВИ. Также поговорили и о мерах профилактики, один из главных принципов которой – не ходить на работу (в школу или садик) заболевшим.
Кто в "Переговорке"
Калинина Ульяна Васильевна – заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Начала трудовую деятельность в августе 1994 года врачом-эпидемиологом краевого центра госсанэпиднадзора.
В 2005 году назначена на должность начальника отдела эпидемиологического надзора.
С октября 2015-го занимает должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Имеет нагрудный знак "Почетный работник Роспотребнадзора", награждена медалью Алтайского края "Во имя созидания" и иными наградами Министерства здравоохранения РФ.01:28 Почему именно сейчас? Много ли заболевших ОРВИ и гриппом в Алтайском крае?
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10:23:38 10-10-2024
Ставьте сами себе прививки. После "пандемии" ни один нормальный человек не даст себя проколоть.
10:58:05 10-10-2024
Особо умиляет ссылка на Ютуб...
11:28:52 10-10-2024
Дюша (10:58:05 10-10-2024) Особо умиляет ссылка на Ютуб...... Цинизм, в некотором роде )))