Меньше на 7%. Семьи с каким доходом в России смогут платить меньше налогов?
Госдума приняла закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
10 июля 2024, 17:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы 10 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Рассказываем, кого коснутся новые изменения в законодательстве.
Кто имеет право на выплаты?
Новый закон устанавливает ежегодную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания граждан. Размер выплаты составит 7 из 13% уплаченного ими подоходного налога (НДФЛ).
Как следует из документа, при назначении выплаты будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, обучающихся на дневном отделении вуза. Правительство установит порядок и условия назначения семейной выплаты.
И насколько в среднем такие семьи будут платить меньше налогов?
При среднем прожиточном минимуме в России около 15 тысяч рублей на человека выйдет около 22,5 тысячи рублей. На семью же из четырех человек – 90 тысяч рублей.
И когда можно будет получить выплаты?
Россияне, претендующие на такую выплату, могут подать соответствующее заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за тем, в котором был уплачен НДФЛ. То есть получить вычет за 2025 год россияне смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года.
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