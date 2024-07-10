Меньше на 7%. Семьи с каким доходом в России смогут платить меньше налогов?

Госдума приняла закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

10 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы 10 июля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Рассказываем, кого коснутся новые изменения в законодательстве.

Кто имеет право на выплаты?

Новый закон устанавливает ежегодную выплату работающим родителям, имеющим двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания граждан. Размер выплаты составит 7 из 13% уплаченного ими подоходного налога (НДФЛ).

Как следует из документа, при назначении выплаты будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, обучающихся на дневном отделении вуза. Правительство установит порядок и условия назначения семейной выплаты.

И насколько в среднем такие семьи будут платить меньше налогов?

При среднем прожиточном минимуме в России около 15 тысяч рублей на человека выйдет около 22,5 тысячи рублей. На семью же из четырех человек – 90 тысяч рублей.

И когда можно будет получить выплаты?

Россияне, претендующие на такую выплату, могут подать соответствующее заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за тем, в котором был уплачен НДФЛ. То есть получить вычет за 2025 год россияне смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года.