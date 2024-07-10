В России семейную ипотеку по ставке 6% продлили до 2030 года

Обязательный первоначальный взнос – 20%

10 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

Минфин продлил до 2030 года льготную ипотеку по ставке 6% годовых на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, пишет Forbes.

"Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а для остальных регионов – 6 млн рублей", – уточняет издание.

Оформить кредит можно и на большую сумму – 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Однако на сумму, превышающую льготный лимит, будет действовать рыночная процентная ставка.

Обязательный первоначальный взнос по семейной ипотеке – 20%.

Получить льготный кредит также смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек, в регионах с низким объемом строительства или в регионах, имеющих индивидуальные программы развития.

Также принять участие в госпрограмме могут семьи с детьми-инвалидами.