В России семейную ипотеку по ставке 6% продлили до 2030 года
Обязательный первоначальный взнос – 20%
10 июля 2024, 15:40, ИА Амител
Минфин продлил до 2030 года льготную ипотеку по ставке 6% годовых на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, пишет Forbes.
"Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а для остальных регионов – 6 млн рублей", – уточняет издание.
Оформить кредит можно и на большую сумму – 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Однако на сумму, превышающую льготный лимит, будет действовать рыночная процентная ставка.
Обязательный первоначальный взнос по семейной ипотеке – 20%.
Получить льготный кредит также смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек, в регионах с низким объемом строительства или в регионах, имеющих индивидуальные программы развития.
Также принять участие в госпрограмме могут семьи с детьми-инвалидами.
16:41:03 10-07-2024
Давайте честно "поддержка застройщиков и банков"
16:46:11 10-07-2024
"есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет" ------- А у меня младшему 12... Наша семья получается "мордой не вышла"?
18:12:49 10-07-2024
а чем одинокие люди у которых нет детей или ребенку уже 7 лет, хуже? что это за сортинг по социальному статусу? так и до формы черепа недалеко...
20:22:27 10-07-2024
6 МЛН руб - +20% (первоначальный взнос)= 7,2 млн Руб - это двушка - до 50-60 кв. м. в новостройках - на семью из 4 человек - это 12,5 -15 кв.м. Как это соотносится со словами Президента, что наша цель до 2030 года - 30-35 кв м жилья на человека?
Смысл в такой семейной ипотеке? Или вдруг цены в 2 раза упадут?