Меньше половины жителей Барнаула смогли найти баланс между работой и личной жизнью

Те, кто вынужден много работать, мечтают о четырехдневной рабочей неделе

31 января 2025, 14:40, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле только 42% трудоустроенных жителей смогли найти баланс между работой и личной жизнью, чаще всего это люди с не очень высокой зарплатой, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"У 42% барнаульцев получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 40% больше внимания уделяет работе, 2% – личной жизни", – говорится в исследовании.

Женщинам чаще удается соблюдать этот баланс, а у мужчин на первом плане чаще работа.

Приоритет работе отдают те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (44%), барнаульцы с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.

Для некоторых опрошенных проблема поиска баланса не стоит: они заявляют, что если найти любимую работу, то и работать не придется никогда. А те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают для достижения баланса сделать рабочую неделю четырехдневной.

Опрос проведен с 18 по 29 января 2025 года среди трудоустроенных жителей Барнаула.