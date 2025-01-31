Меньше половины жителей Барнаула смогли найти баланс между работой и личной жизнью
Те, кто вынужден много работать, мечтают о четырехдневной рабочей неделе
31 января 2025, 14:40, ИА Амител
В Барнауле только 42% трудоустроенных жителей смогли найти баланс между работой и личной жизнью, чаще всего это люди с не очень высокой зарплатой, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"У 42% барнаульцев получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 40% больше внимания уделяет работе, 2% – личной жизни", – говорится в исследовании.
Женщинам чаще удается соблюдать этот баланс, а у мужчин на первом плане чаще работа.
Приоритет работе отдают те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (44%), барнаульцы с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.
Для некоторых опрошенных проблема поиска баланса не стоит: они заявляют, что если найти любимую работу, то и работать не придется никогда. А те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают для достижения баланса сделать рабочую неделю четырехдневной.
Опрос проведен с 18 по 29 января 2025 года среди трудоустроенных жителей Барнаула.
14:44:09 31-01-2025
личная жизнь рулит. Трактор пусть работает - он железный
15:23:31 31-01-2025
Вот отсюда и демографические проблемы.Когда людям жить?
15:44:18 31-01-2025
Работа занимает очень много времени. На личную жизнь ничего не остается.Дело даже не в зарплате.