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Меньше трех тысяч на собаку. В Бийске разыграли тендер на отлов бездомных животных

Контракт снова достался обществу защиты животных "Преданность"

15 февраля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Общество защиты животных "Преданность" выиграло очередной контракт на отлов бродячих животных в Бийске. Как сообщает "Бийский рабочий", работы будут проводиться "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, а также охраны здоровья и жизни людей и животных".

Общая стоимость работ составляет чуть более 2 млн рублей. Срок действия контракта – до 10 ноября 2023 года. В документах также указан и расчёт стоимости работ на одну собаку – 2769 рублей. На отлов уходит 782 рубля, ещё 103 рубля стоит осмотр ветеринаром, на лечение одного животного выделено 358 рублей. Также предусмотрены вакцинация (171 рубль), стерилизация (1232 рубля) и кормление – 123 рубля.

Как говорится в проекте контракта, в период нахождения животных в приюте им оказывают ветеринарную помощь, стерилизацию проводят через 14 дней после вакцинации. При этом в приюте собака не должна находиться дольше 45 дней. Стерилизованные животные или те, которые имеют метки, отлову не подлежат, кроме случаев, когда они проявляют немотивированную агрессию к человеку или другим собакам.

Выезжать на отлов животных подрядчик должен по заявке управления ЖКХ. В проекте договора говорится, что исполнителю на это даётся месяц. При этом факт отлова каждого животного без владельца должен быть зафиксирован на фото.

Комментарии 20

  • Ну разведем скоро стилизованных собак.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Может параллельно стилизовать тех, кто придумал эту технологию. Дикие собаки живущие без присмотра, вскоре будут блохастыми и голодными, а голодным, чтобы выжить, остается только нападать на людей.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Друзьям, корейцам северным этот контракт отдайте
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пять с +
    16 февраля, Гость   Ответить
  • 2,7 р. в день на кормление? Вакцинация 171р.???? Это чем? Физ.раствором? Гуманнее отловить и усыпить, чем больную собаку стерилизовать и выпнуть обратно! Ужас, это издевательство над животными, не гуманизм, а форменное издевательства. Гуманизм в данном случае - это отлов и эвтаназия, без мучений и издевательств.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Объявление волкособами и забой на шапки, мыло, деликатесы для Корейцев.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Дикой,бездомной собаке наплевать есть у нее яйца или нет. Она все равно остаётся зверем. Подрядчиков кастрировать
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Можно представить, чтобы на многочисленных дачах Владимира Владимировича - слуги народа и площадью не в шесть соток, какой ни будь дурак вздумал стерилизационных собак выпускать? А вот хозяину - народу пусть эти собаки устраивают террор - так что ли?. Нет, уважаемые господа слуги наши, создайте нам безопасность, как у нашего главного слуги народа.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Вчера прошелся возле Старого базара по Арбату и прямо там 5 собак, завернул направо к трамвайному кольцу и там ещё 4 следят за людьми, за некоторыми прямо ходят... Вроде не кидаются, но страшновато ходить между ними
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ещё 4 следят за людьми, ====== Иностранные шпиены, однако))))))))))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, за некоторыми прямо ходят --- А ибо нефиг котлеты в карманах таскать.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • прямо там 5 собак, завернул направо к трамвайному кольцу и там ещё 4 следят за людьми, за некоторыми прямо ходят... ***** Это волкособы, по закону должны быть немедленно отстреляны.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • На детей государство тратиться не желает. Зато на собак уличных решили. Поэтому и получается, что детей всю меньше, а собак бесхозных на улицах - всё больше.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, по закону должны быть немедленно отстреляны. === А Вы повешены.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, На детей государство тратиться не желает. Зато на собак уличных решили. ------ Собаки рождаются от природы - инстинкт размножения у них такой, как у всех животных, а детей планируете и делаете Вы сами - при чем тут государство то???
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "а детей планируете и делаете" ---- Гость, собаки плодятся из-за людской безотвественности. Так как это не дикие, а домашние животные. А детей люди рожают в зависимости от того, что за условия в стране для жизни и для детей. Если нет никакой поддержки, то кто захочет рожать детей? Везде поборы - чтобы попасть в садик - плати взятку, в садике поборы на всё подряд, в школе и т.д. Зато с собачками носятся как с писаной торбой.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • чтобы попасть в садик - плати взятку, в садике поборы на всё подряд, в школе и т.д------ чо ты несещь? факты есть? или застыл/а в нулевых? младший ребенок и в садик и в школу попал без проблем и без взяток. никаких сборов на шторы и аналогичных не было
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, при чем тут государство------а при том что этм дети в не далеком будущем будут содержать это государство
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Зато с собачками носятся как с писаной торбой. --- Ага, носятся, аж 2 рубля 70 копеек в день на еду выделили. Сами бы попробовали бы на такую сумму пообедать.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • "На детей государство тратиться не желает. Зато на собак уличных решили. Поэтому и получается, что детей всю меньше, а собак бесхозных на улицах - всё больше. " ---- Не сильно то государство и тратится ни на собак, ни на детей. Да только кишка тонка у вас с государства за это спросить, вот и кидаетесь на тех, кто еще беззащитнее вас, и слова в свою защиту не скажет, потому что говорить не умеет. Развитость общества оценивается в том числе, как это общество относится к детям, старикам, инвалидам, животным. Судя по тому, как у нас и власть, и народ, за редким исключением, относятся к инвалидам, старикам и животным, мы где то в средневековье. Одни не просили рожать детей, вторые мамочку с ребенком, болеющим раком выживают из подъезда, потому что их уровень развития такой, что соседи считают рак заразной (!) болезнью, третьи жалуются на соседку старушку, которая телевизор громко включает, еще одни кричат, что собака опасна для людей, хотя собаке и дела нет до людей, им бы уцелеть среди злобных сапиенсов. Наше общество уничтожает само себя своим эгоизмом, отсутствием сострадания к беззащитным членам общества, нежеланием помочь ближнему и т.д. Власть так же обращается с нами, как мы обращаемся со слабыми членами общества, эта проекция общественных отношений на более высоком уровне.
    16 февраля, Гость   Ответить
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