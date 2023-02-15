Меньше трех тысяч на собаку. В Бийске разыграли тендер на отлов бездомных животных

Контракт снова достался обществу защиты животных "Преданность"

15 февраля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Общество защиты животных "Преданность" выиграло очередной контракт на отлов бродячих животных в Бийске. Как сообщает "Бийский рабочий", работы будут проводиться "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, а также охраны здоровья и жизни людей и животных".

Общая стоимость работ составляет чуть более 2 млн рублей. Срок действия контракта – до 10 ноября 2023 года. В документах также указан и расчёт стоимости работ на одну собаку – 2769 рублей. На отлов уходит 782 рубля, ещё 103 рубля стоит осмотр ветеринаром, на лечение одного животного выделено 358 рублей. Также предусмотрены вакцинация (171 рубль), стерилизация (1232 рубля) и кормление – 123 рубля.

Как говорится в проекте контракта, в период нахождения животных в приюте им оказывают ветеринарную помощь, стерилизацию проводят через 14 дней после вакцинации. При этом в приюте собака не должна находиться дольше 45 дней. Стерилизованные животные или те, которые имеют метки, отлову не подлежат, кроме случаев, когда они проявляют немотивированную агрессию к человеку или другим собакам.

Выезжать на отлов животных подрядчик должен по заявке управления ЖКХ. В проекте договора говорится, что исполнителю на это даётся месяц. При этом факт отлова каждого животного без владельца должен быть зафиксирован на фото.