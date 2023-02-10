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Жителей Бийска просят кормить бездомных собак по специальным правилам

Кормильцам предлагается ответственно подойти к месту "поддержки" животных и тому, сколько еды оставлять бездомным друзьям человека

10 февраля 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителей Бийска просят соблюдать правила кормления животных без владельцев. Обращение городских властей опубликовали в Telegram-канале "Бийск официальный".

Специалисты управления ЖКХ Бийска разработали свод правил для желающих покормить бездомных животных. Так, кормильцам предлагается ответственно подойти к месту кормления – нельзя кормить собак на детских площадках, у подъездов, на территориях образовательных учреждений. Впоследствии собака запомнит территорию как ареал кормления и будет её защищать.

Также стоит следить, сколько еды человек даёт собаке. Если она не доест, то на место могут прийти другие особи, которые будут доедать за ней. Таким образом, не будет допущен рост популяции животных, так как "количество животных без владельцев прямо пропорционально количеству кормовой базы".

Комментарии 21

  • Кормить бездомных собак значит способствовать их размножению. Где-то читал, что, например, в Лондоне за такую "сердобольность" положен немалый штраф.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну это там где цивилизация нельзя, а у нас в средневековье можно.)
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Еще их неплохо полечить тианидазидом от туберкулёза, а то холод, зима.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Да, то же заметил - как начали их кормить их в 2 раза больше стало(
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В Лондоне нет бездомных собак. Они в приютах находятся.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Их надо только усыплять поскольку они разносчики всякой заразы.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Некоторых агрессивных или усыплять или на всю жизнь в приют, но главное надо чтобы их численность не увеличивалась, а это контроль за теми кто себе берёт, а потом не справляется и на улицу( ну и кормить их не надо
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Обязательно в пищу бездомных собак добавлять изониазид, чтобы они не болели туберкулёзом. А лучше объявлять их волкособами, вывозить в лес, выпускать и сразу отстреливать.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну так и займись этим
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Любители изониазида и им подобные, вам лучше сразу головой о стену, желательно каменную. В цивилизованных странах таких садят или лечат и это правильно.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, САМ попробуй такую пищу, здоровее станешь
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Бойтесь желаний своих, они обязательно найдут своего хозяина. Ущербные вы людишки.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, бездушных людей лечат в клинике на том свете, прививая им доброе, светлое, вечное. Думай, пока жив.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Отвалите от собак!Достали!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Разносчики болезней это только ЛЮДИ!!!!!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Когда собаки разорвут Ваших родственников я посмотрю как вы будете защищать этих собачек любить целовать их в жопку
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в том что появились бездомные собаки и в их количестве виноват человек. Может начнем и людей безответственных, которых поигрались и выбросили, усыплять???
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кормить животных значит проявлять милосердие и сострадание.а вот чума нынешнего времени это ненависть. Что хорошо видно по коментариям.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кормить животных значит проявлять милосердие и сострадание---да с чего это вдруг? Это проявление детской неокрепшей психики и откровенной глупости. Милость был бы, если бы к себе забрали. Так же городские сумасшедшие подкармливают голубей, а потом крыс из подвала многоэтажки фиг выведешь.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Вы серьезно думаете что стая бездомных собак примет кем-то выброшенную собаку. В этих стаях уже три поколения сменилось или больше. Отлавливать их и на унты в зону СВО или к саперам на помощь....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, усыпи себя. Столько заразы сколько люди разносят, не разносит ни одно животное.
    14 февраля, Гость   Ответить
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