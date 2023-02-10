Жителей Бийска просят кормить бездомных собак по специальным правилам

Кормильцам предлагается ответственно подойти к месту "поддержки" животных и тому, сколько еды оставлять бездомным друзьям человека

10 февраля 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Бийска просят соблюдать правила кормления животных без владельцев. Обращение городских властей опубликовали в Telegram-канале "Бийск официальный".

Специалисты управления ЖКХ Бийска разработали свод правил для желающих покормить бездомных животных. Так, кормильцам предлагается ответственно подойти к месту кормления – нельзя кормить собак на детских площадках, у подъездов, на территориях образовательных учреждений. Впоследствии собака запомнит территорию как ареал кормления и будет её защищать.

Также стоит следить, сколько еды человек даёт собаке. Если она не доест, то на место могут прийти другие особи, которые будут доедать за ней. Таким образом, не будет допущен рост популяции животных, так как "количество животных без владельцев прямо пропорционально количеству кормовой базы".