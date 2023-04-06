"Меня называют Бэтменом". О чем молчат барнаульские памятники

С помощью нейросети мы "заставили" барнаульские памятники рассказать, что у них на уме

06 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Нейросеть D-ID умеет "разговорить" любого. Искусственный интеллект заставляет на секунду поверить, что живительный порошок Урфина Джуса, героя детской сказки Александра Волкова, существует на самом деле.

Мы взяли фото барнаульских памятников, предположили, что они могли сказать, если бы могли говорить, а остальное сделала нейросеть. И вот что получилось.