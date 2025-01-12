Мэр Барнаула Франк поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Мэр отметил, что уже больше 300 лет ведомство стоит на защите интересов государства и обеспечивает правопорядок в стране

12 января 2025, 12:11, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Мэр отметил, что уже больше 300 лет прокуратура стоит на защите интересов государства и обеспечивает правопорядок в стране. В числе основных функций ведомства числятся противодействие преступности и коррупции, охрана прав и свобод, а также повышение уровня правовой культуры населения.

"Благодаря компетентности, беспристрастности и верности служебному долгу работники надзорного ведомства Барнаула эффективно выполняют поставленные задачи, олицетворяя честность и справедливость. Глубокие знания и высокий профессионализм его сотрудников позволяют барнаульцам чувствовать себя под надежной защитой", – подчеркнул глава города.

Отдельно Франк поблагодарил ветеранов прокуратуры, которые внесли вклад в укрепление правопорядка в Барнауле. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и счастья.