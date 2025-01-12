Мэр Барнаула Франк поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Мэр отметил, что уже больше 300 лет ведомство стоит на защите интересов государства и обеспечивает правопорядок в стране
12 января 2025, 12:11, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
Мэр отметил, что уже больше 300 лет прокуратура стоит на защите интересов государства и обеспечивает правопорядок в стране. В числе основных функций ведомства числятся противодействие преступности и коррупции, охрана прав и свобод, а также повышение уровня правовой культуры населения.
"Благодаря компетентности, беспристрастности и верности служебному долгу работники надзорного ведомства Барнаула эффективно выполняют поставленные задачи, олицетворяя честность и справедливость. Глубокие знания и высокий профессионализм его сотрудников позволяют барнаульцам чувствовать себя под надежной защитой", – подчеркнул глава города.
Отдельно Франк поблагодарил ветеранов прокуратуры, которые внесли вклад в укрепление правопорядка в Барнауле. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и счастья.
13:30:59 12-01-2025
поздравляю с профессиональным праздником прокуроров
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13:24:08 13-01-2025
Мэр, губернатор, председатель АКЗС каждый год поздравляет прокуратуру с праздником, какие то смешанные чувства при этом возникают....