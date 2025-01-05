Прокуратура Алтайского края начала проверку после ДТП с туристическим микроавтобусом

Правоохранители проверят не только законность оказания услуг, но и состояние дороги

05 января 2025, 19:46, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

После ДТП 5 января, в котором туристический микроавтобус врезался в столб, прокуратура Алтайского края начала собственную проверку. Такое поручение дал главный прокурор региона Антон Герман, сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла утром в Смоленском районе, недалеко от поселка Новотырышкино. В МЧС отметили, что водитель микроавтобуса не справился с управлением. В салоне в этот момент было 18 человек. Пять из них получили травмы и обратились за медпомощью. В прокуратуре уточняют, что среди них один ребенок.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства при оказании услуг гражданам. Также будет оценено состояние дорожного полотна при эксплуатации в зимний период времени. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль", – сообщили в прокуратуре. Это далеко не единственное страшное ДТП за день. 5 января на Чуйском тракте столкнулись две легковушки. Водитель одной из них после происшествия скончался в больнице, а двух пассажиров госпитализировали.