Мэр Барнаула отчитается перед депутатами гордумы о работе за 2022 год

Вячеслав Франк представит доклад на заседании городской думы

17 марта 2023, 07:18, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк пятницу, 17 марта, выступит с отчётом о работе мэрии за 2022 год. Доклад градоначальника станет главным вопросом в повестке мартовского заседания городской думы.

Сам отчет займёт около 40 минут, ещё полтора часа предусмотрено на обсуждение. Градоначальник расскажет, как власти в минувшем году реализовывали нацпроекты, краевые и городские программы, о социальной и демографической ситуации, средней зарплате и развитии бизнеса, ремонте дорог, расселении из аварийного жилья и благоустройстве. Для Вячеслава Франка это будет уже четвёртый отчёт о проделанной работе в качестве мэра. Впервые он выступил перед депутатами в марте 2020 года.

Напомним, в 2022 году депутаты БГД, заслушав отчёт Вячеслава Франка, поддержали его абсолютным большинством голосов. Против тогда не проголосовала ни одна из фракций, входящих в гордуму. Отчёт мэра одобрили "Единая Россия" и ЛДПР. "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ воздержались от голосования.

Для нынешнего созыва БГД это будет первый отчёт градоначальника. Новый состав представительного органа барнаульцы выбрали в сентябре 2022 года. Сейчас из 40 депутатских мест 31 принадлежит "Единой России", три представителя есть у КПРФ, по два – у эсеров, либерал-демократов и "Новых людей".