"Сильная команда". Иван Лоор оценил работу администрации Барнаула в 2022 году

Власти города и барнаульцы находятся в постоянном диалоге, считает Иван Лоор

16 марта 2023, 07:12, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru

17 марта глава Барнаула Вячеслав Франк выступит перед депутатами с отчётом о работе администрации города в 2022 году. Накануне этого события депутат Государственной Думы Иван Лоор оценил работу властей столицы Алтайского края и привёл примеры главных достижений города.

О взаимодействии с жителями

Власти города и барнаульцы находятся в постоянном диалоге, отметил Иван Лоор. По его словам, об этом говорит реализация проекта инициативного бюджетирования, который запустили год назад. Этот проект предполагал максимальное вовлечение жителей в местное самоуправление. Сейчас уже можно отметить, что в Барнауле опыт удался: жители активно участвуют в улучшении городской среды, а депутаты помогают им с документацией и в работе над проектами.

При этом Иван Лоор особенно отмечает успешный диалог власти с органами территориального общественного самоуправления.

"Вовлечение их в программу значительным образом отразилось на роли инициативного бюджетирования в изменении облика Барнаула. Кстати, он стал одним из первых городов в России, где органы ТОС занимают ключевое место в механизме выдвижения инициатив. По просьбам активистов были предусмотрены такие направления, как благоустройство, линии наружного освещения, дороги, детские площадки, места массового отдыха", – отметил депутат.

О нацпроектах

Барнаул активно участвует в реализации национальных проектов, причём все работы глава города Вячеслав Франк контролирует лично, указывает Лоор.

"Мы видим, как появляются новые дороги, строятся детские сады и школы, идёт благоустройство дворов, возрождаются парки", – подчеркнул депутат.

Один из важнейших проектов, которые реализуются в городе уже несколько лет, – это "Безопасные качественные дороги". И жители города уже оценили повышение пропускной способности магистралей и улучшение транспортной доступности отдалённых микрорайонов Барнаула.

Активно реализуется и нацпроект "Жильё и городская среда". В 2022 году благодаря этой программе было благоустроено 65 дворов, началась реновация парка "Юбилейный", продолжилась реконструкция набережной Оби и парка "Изумрудный".

Благодаря нацпроекту "Демография" в Барнауле строят новые детские сады. Так, например, садик появился на улице 65 лет Победы. Ещё один строится в квартале 2038.

А по нацпроекту "Образование" будет построена школа в квартале 2011, уже ведётся строительство пристройки к школе № 98 в селе Власиха. Разработаны проектные документации ещё на ряд образовательных объектов.

О бюджетных кредитах

Масштабные проекты в Барнауле удаётся реализовать за счёт бюджетных кредитов. Так, за счёт федеральных денег сейчас проводят реконструкцию путепровода на проспекте Ленина. Вскоре запланировано строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.

"Оба объекта имеют колоссальное значение для города, его экономики, транспортной доступности. Выделение краевому центру такого объёма помощи напрямую свидетельствует о поддержке правительства региона и заинтересованности в развитии Барнаула. Результатом исполнения проектов станет повышение качества жизни горожан", – отметил Иван Лоор.

О команде администрации

Сильная команда, которая способна решать сложные задачи в непростых экономических условиях, – так оценил депутат Госдумы работу администрации Барнаула под руководством Франка.