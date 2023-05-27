Мэр Барнаула потребовал оперативно устранять коммунальные аварии

Во время первого этапа гидравлических испытаний теплосетей устранили 50 повреждений

27 мая 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк потребовал оперативно устранять коммунальные аварии. Такое поручение он дал на совещании по вопросу подготовки городского хозяйства к отопительному периоду.

На нём, помимо прочего, подвели итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей, который 15 мая начался в контуре ТЭЦ-3. Здесь нашли и устранили 50 повреждений, ещё 14 находится на особом контроле, но на подачу горячей воды они не влияют.

"По поручению главы города Вячеслава Франка, всем ресурсоснабжающим организациям необходимо усилить контроль за проведением своих работ, а в случае возникновения внештатных ситуаций оперативно реагировать и устранять повреждения, не допуская длительных остановок в подаче ресурсов барнаульцам", – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Барнауле следующий этап отключения горячей воды в Барнауле начнётся уже во вторник, 30 мая.