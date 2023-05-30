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Кому из барнаульцев отключат горячую воду с 30 мая?

Горячую воду вернули одним жителям, а другим её скоро отключат

30 мая 2023, 07:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Первый этап отключения горячей воды в Барнауле благополучно завершился. Опрессовка по одной из магистралей в контуре ТЭЦ-3 окончена, сообщили в пресс-службе СГК 24 мая.

Однако эпопея продолжится – впереди ещё несколько этапов отключения горячей воды, и один из них начнётся с 30 мая.

По каким адресам остановят горячее водоснабжение – читайте на amic.ru.

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Кто из барнаульцев останется без горячей воды с 30 мая?

С 30 мая по 7 июня, в связи с испытаниями по магистрали в контуре ТЭЦ-3, отключат горячую воду в Индустриальном и Ленинском районах в границах Трактовой, пр. Энергетиков, Власихинской, Павловского тракта, Солнечной Поляны, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Попова, Лазурной, Ленинградской, Гущина, Северо-Западной, Советской Армии, пер. Радлова и Транзитной.
2

А по какому графику горячую воду в Барнауле будут отключать летом?

С 14 по 22 июня будет проведена опрессовка магистрали М-32. Горячую воду в этот период отключат у жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Фурманова, Власихинская.

С 28 июня по 6 июля гидравлические испытания пройдут на магистрали М-33. В этот раз без ресурса останутся Индустриальный и Ленинский районы в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, проезд Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова.

На этом испытания по контуру ТЭЦ-3 завершатся… И начнутся по контуру ТЭЦ-2 – посмотреть полный график отключения горячей воды можно по ссылке.
 

3

А, кстати, есть ли результаты первого этапа отключения горячей воды?

Да, в СГК рассказали, какие работы были проведены на первом этапе отключения горячей воды (с 15 по 23 мая).
Специалисты проверили 51 и 211 километров внутриквартальных сетей, выявили 61 повреждение (из них 44 устранили, 17 – находятся в работе), заменили 151 метр труб.
Также в генерирующей компании отмечают, что досрочно возвращено горячее водоснабжение 29 378 потребителям.
Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 9

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1221

11:25:43 24-05-2023

у нас на доме почему-то написали что отключение будет с 30 мая по 16 июня. И кому верить?

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Гость

10:29:05 30-05-2023

1221 (11:25:43 24-05-2023) у нас на доме почему-то написали что отключение будет с 30 м... объявлению И настраиваться что 16ого они только начнут

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Гость

11:44:00 24-05-2023

А графически нельзя было показать, как в прошлом году?

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Гость

11:47:29 24-05-2023

Гость (11:44:00 24-05-2023) А графически нельзя было показать, как в прошлом году?... а карта в п.2 не по глазам?

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123789

23:50:42 24-05-2023

Гость (11:47:29 24-05-2023) а карта в п.2 не по глазам?... И что по этой карте можно понять? На карте цвета есть, а ничего не расписано - какой цвет и когда...

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Гость

07:03:39 25-05-2023

123789 (23:50:42 24-05-2023) И что по этой карте можно понять? На карте цвета есть, а нич... вы реально тупая или талантливо прикидываетесь таковой? находите на карте интересующий дом, щелкаете на него и снизу появляются даты отключения.

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Элен без ребят

07:38:27 30-05-2023

умный вы наш, а вы сами догадались или подсказал кто, что на эту убогую карту нужно тыцкать?

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Гость

10:28:16 30-05-2023

Гость (11:47:29 24-05-2023) а карта в п.2 не по глазам?... нет там никакой карты

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Гость

08:02:12 30-05-2023

нормальная карта . даже ребенок разберется

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