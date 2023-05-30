Кому из барнаульцев отключат горячую воду с 30 мая?
Горячую воду вернули одним жителям, а другим её скоро отключат
30 мая 2023, 07:15, Анастасия Бичакова
Первый этап отключения горячей воды в Барнауле благополучно завершился. Опрессовка по одной из магистралей в контуре ТЭЦ-3 окончена, сообщили в пресс-службе СГК 24 мая.
Однако эпопея продолжится – впереди ещё несколько этапов отключения горячей воды, и один из них начнётся с 30 мая.
По каким адресам остановят горячее водоснабжение – читайте на amic.ru.
Кто из барнаульцев останется без горячей воды с 30 мая?
А по какому графику горячую воду в Барнауле будут отключать летом?
С 14 по 22 июня будет проведена опрессовка магистрали М-32. Горячую воду в этот период отключат у жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Фурманова, Власихинская.
С 28 июня по 6 июля гидравлические испытания пройдут на магистрали М-33. В этот раз без ресурса останутся Индустриальный и Ленинский районы в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, проезд Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова.
На этом испытания по контуру ТЭЦ-3 завершатся… И начнутся по контуру ТЭЦ-2 – посмотреть полный график отключения горячей воды можно по ссылке.
11:25:43 24-05-2023
у нас на доме почему-то написали что отключение будет с 30 мая по 16 июня. И кому верить?
10:29:05 30-05-2023
1221 (11:25:43 24-05-2023) у нас на доме почему-то написали что отключение будет с 30 м... объявлению И настраиваться что 16ого они только начнут
11:44:00 24-05-2023
А графически нельзя было показать, как в прошлом году?
11:47:29 24-05-2023
Гость (11:44:00 24-05-2023) А графически нельзя было показать, как в прошлом году?... а карта в п.2 не по глазам?
23:50:42 24-05-2023
Гость (11:47:29 24-05-2023) а карта в п.2 не по глазам?... И что по этой карте можно понять? На карте цвета есть, а ничего не расписано - какой цвет и когда...
07:03:39 25-05-2023
123789 (23:50:42 24-05-2023) И что по этой карте можно понять? На карте цвета есть, а нич... вы реально тупая или талантливо прикидываетесь таковой? находите на карте интересующий дом, щелкаете на него и снизу появляются даты отключения.
07:38:27 30-05-2023
умный вы наш, а вы сами догадались или подсказал кто, что на эту убогую карту нужно тыцкать?
10:28:16 30-05-2023
Гость (11:47:29 24-05-2023) а карта в п.2 не по глазам?... нет там никакой карты
08:02:12 30-05-2023
нормальная карта . даже ребенок разберется