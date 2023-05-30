Горячую воду вернули одним жителям, а другим её скоро отключат

30 мая 2023, 07:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Первый этап отключения горячей воды в Барнауле благополучно завершился. Опрессовка по одной из магистралей в контуре ТЭЦ-3 окончена, сообщили в пресс-службе СГК 24 мая.

Однако эпопея продолжится – впереди ещё несколько этапов отключения горячей воды, и один из них начнётся с 30 мая.

По каким адресам остановят горячее водоснабжение – читайте на amic.ru.

1 Кто из барнаульцев останется без горячей воды с 30 мая? С 30 мая по 7 июня, в связи с испытаниями по магистрали в контуре ТЭЦ-3, отключат горячую воду в Индустриальном и Ленинском районах в границах Трактовой, пр. Энергетиков, Власихинской, Павловского тракта, Солнечной Поляны, Взлётной, Сергея Ускова, Балтийской, Попова, Лазурной, Ленинградской, Гущина, Северо-Западной, Советской Армии, пер. Радлова и Транзитной.

2 А по какому графику горячую воду в Барнауле будут отключать летом? С 14 по 22 июня будет проведена опрессовка магистрали М-32. Горячую воду в этот период отключат у жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, Попова, Взлётная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Фурманова, Власихинская. С 28 июня по 6 июля гидравлические испытания пройдут на магистрали М-33. В этот раз без ресурса останутся Индустриальный и Ленинский районы в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, проезд Северный Власихинский, Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова. На этом испытания по контуру ТЭЦ-3 завершатся… И начнутся по контуру ТЭЦ-2 – посмотреть полный график отключения горячей воды можно по ссылке.

