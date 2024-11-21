Мэр Барнаула поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Вячеслав Франк пожелал крепкого здоровья, добра, успехов и благополучия

21 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале городской администрации.

Градоначальник заявил, что налоговая служба – это важнейшая часть финансовой системы страны, от работы которой зависит пополнение бюджетов, экономический рост, развитие инфраструктуры и стабильность социальных программ.

"Сегодня вами активно внедряются инновационные цифровые сервисы и расширяются электронные услуги. Используя знания предшественников, вы стремитесь обеспечить современное, комфортное и доступное взаимодействие граждан и бизнеса с государством. Благодарю сотрудников налоговых органов за профессиональную грамотность, добросовестность и преданность выбранному делу. Искренние слова признательности – ветеранам, которые сохраняют традиции и передают свой опыт молодым специалистам", – поздравил Франк.

Напоследок он пожелал всем специалистам ФНС крепкого здоровья, добра, успехов и благополучия.

День работника налоговых органов Российской Федерации отмечают ежегодно 21 ноября. Праздник был установлен указом президента Владимира Путина в 2000 году. Дата выбрана в честь создания Государственной налоговой службы РСФСР в 1991-м.

В рамках празднования проводятся корпоративные встречи и торжественные мероприятия, на которых награждают лучших сотрудников. Праздник также служит напоминанием о значимости налоговой службы в обеспечении экономической безопасности и развитии государства.