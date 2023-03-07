Мэр Барнаула поздравил Совет женщин с наступающим 8 Марта

Градоначальник пожелал его представительницам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также вручил награды

07 марта 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: Михаил Полубедов / "Вечерний Барнаул"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в понедельник в ходе заседания Совета женщин поздравил его представительниц с наступающим 8 Марта, сообщается на официальном сайте города.

Градоначальник отметил, что Совет женщин стал серьёзным институтом гражданского общества Барнаула, и указал на его важную роль для жизни города. Также он выразил особую благодарность за организацию помощи мобилизованным и их семьям.

"Общественная деятельность Совета женщин направлена на обеспечение счастливого детства, сохранение семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества, укрепление нравственных начал семьи. Администрация города, органы местного самоуправления и дальше продолжат активно взаимодействовать с Советом женщин", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Мэр поздравил Совет женщин с наступающим Международным женским днём и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также вручил его представительницам награды правительства Алтайского края и администрации города.