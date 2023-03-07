Женщинам помогают теснить мужчин на руководящих постах в том числе и такие, например, парадоксальные тенденции, как прогресс в бытовой технике и воспитание в неполных семьях

07 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Женщина поднимается по карьерной лестнице. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае женщины руководят министерствами и главными управлениями, четверть муниципалитетов края возглавляют женщины, много женщин-депутатов различных уровней. На коммерческих предприятиях или владельцы, или топ-менеджеры нередко тоже женщины. Много женщин-главврачей и руководителей образовательных учреждений.

Раньше на руководящих должностях в топовых организациях и на предприятиях прекрасных дам было значительно меньше, чем сегодня. Это связано с тем, что у современных женщин открылись некие новые качества, или с тем, что изменились мужчины? Об этом amic.ru поговорил с экспертами, тоже, кстати, успешными женщинами.

Предубеждение к женщинам-начальникам есть, но оно ломается

"У нас в стране всё-таки осталось ещё предубеждение, что мужчина-руководитель – это лучше, чем женщина-начальник. Но уже не везде это негласное правило работает", – рассказывает Елена Щербак, начальник отдела управления карьерой и внешних коммуникаций кадрового центра "Работа в России".

По её мнению, есть такие сферы, где представительницы прекрасной половины человечества давно отвоевали своё место, зарекомендовав себя квалифицированными специалистами. Это здравоохранение, социальная сфера, образование. "Там их всегда было больше, и там больше возможностей продвинуться по карьерной лестнице, потому что в этих отраслях с компетенцией женщин не поспоришь", – подчёркивает Щербак.

"К тому же в таких сферах часто нужны те качества, которые больше присущи женщине: нужно быть лояльнее, найти общий язык и с коллективом, и с клиентами, учениками или пациентами. И тут женщине проще быть руководителем. А вот если мы возьмём производство, то там женщинам сложнее пробиться наверх", – рассуждает эксперт.

С ней солидарна Жанна Крамарева, директор барнаульского кадрового агентства "Жираф". По её словам, на топовых должностях пока ещё всё-таки больше мужчин. Есть тенденция к росту числа женщин в топах, но это пока не одинаковое количество, считает эксперт. Впрочем, на средних управленческих позициях уровня начальника отдела процент мужчин и женщин уже уравнивается.

"Даже если смотреть по должностям в бизнесе, то мужчин традиционно всё ещё больше на руководящих позициях в зарабатывающих подразделениях, а женщин – в обслуживающих. Это главные бухгалтеры, главные экономисты, руководители отделов кадров", – говорит Крамарева.

Подвижка в сознании работодателей уже произошла, делится своим опытом эксперт. Если в прошлые десятилетия чаще всего была жёсткая установка по поиску сотрудников на руководящие посты "нам только мужчину", то теперь это встречается всё реже. Если женщина активна, хороший профессионал, не обременённая домашними хлопотами и семейными проблемами, её тоже станут рассматривать наравне с мужчиной.

Женщин просто больше

Женщин и в количественном отношении больше, и по некоторым качественным показателям они выглядят лучше, считает Жанна Крамарева. Поэтому, по её мнению, даже такая статистика играет в пользу женщин: есть из кого выбрать.

"В России примерно 54% женщин. В Барнауле этот показатель ещё выше – более 60%. Мужчины чаще погибают в молодом возрасте, у них чаще бывают проблемы с алкоголем, с наркотиками, их значительно больше в местах лишения свободы. Это тоже отсекает огромный пласт мужчин как работников на рынке труда. К тому же женщин с высшим образованием в Алтайском крае больше, чем мужчин. А это влияет на карьерный рост", – делится цифрами эксперт.

Освобождение от бытовых проблем

"Сегодня женщине стать руководителем стало проще ещё и потому, что нас от бытовых проблем, которые по традиционным ролевым моделям закреплены за женщиной, освободил прогресс в самой бытовой технике и в развивающихся услугах", – выдвигает версию Елена Щербак.

Она отмечает: женщины получают одинаковое с мужчинами образование, развиваются с ними наравне, а если раньше быт отнимал много времени, то теперь всё можно организовать – приготовление пищи, уборка квартиры, стирка. А раз у женщины стало больше свободного времени, то и появляется возможность для саморазвития.

"И почему бы тогда не посоревноваться с мужчинами в карьере?" – задаётся вопросом Елена.

Неполные семьи как стимул для женщин

"Есть ещё один мощный, но недооценённый пока с точки зрения карьерных устремлений женщин фактор – это разрушение института семьи, – поясняет Крамарева. – Процент женщин в возрасте до 40 лет, разведённых и воспитывающих в одиночку детей, очень высок. Оставленной с детьми женщине приходится самой справляться со всеми трудностями".

Женщина буквально на инстинктах понимает, что ей надо вырастить потомство, выкормить, дать образование. И это становится для многих из них сильнейшим стимулом, чтобы "пахать", подмечает Жанна Крамарева. Матери-одиночке нужно состояться, чтобы зарабатывать больше, ведь трудно обеспечить своих детей на более простой работе.

"Поэтому многие из таких женщин начинают себя развивать, стараются продвигаться по службе, хорошо проявлять себя на работе, чтобы получать больше. Это замечают, и таких женщин начинают продвигать по карьерной лестнице", – делится наблюдениями Крамарева.

Как и почему меняются роли у молодых

О факторе разводов и неполных семей, влияющих на рынок труда, говорит и Елена Щербак. Она заостряет внимание на поведении детей из таких семей: чем отличаются дочери и сыновья, воспитанные в семьях, где есть только мама. У таких детей, выросших и пришедших на рынок труда, есть своеобразные особенности, связанные как раз с тем, что их воспитывала только женщина.

"Воспитанный мамой мальчик получал много ласки, его оберегали со всех сторон, но при этом не дали полноценного примера мужского поведения, – рассуждает Елена. – Такое воспитание снимает с парня некоторую ответственность, ведь у него не было в семье яркого примера, как нужно себя проявлять в качестве мужчины, быть более строгим к себе. И молодой человек часто становится более мягким".

А девочка, воспитанная мамой, в свою очередь, видит перед собой яркий пример сильной женщины, которая берёт на себя ответственность. Часто такая девочка копирует поведение матери. И этот фактор, считает Елена Щербак, тоже влияет на поведение молодёжи на рынке труда, на их карьеру и на уравнивание.

"Я смотрю на сегодняшнюю молодёжь и вижу, что происходит уравнивание в лидерских ролях парней и девушек. Молодым становится неважно, кто ты по половому признаку, а важно, какой ты человек. Если личность сильная, за ней идут, несмотря кто это – он или она. Для молодёжи теперь важно, какой ты лидер, сможешь ли ты за собой повести, а не твой пол. И это тоже задел на будущее для следующего поколения женщин-руководителей", – предполагает эксперт.

Женщина активнее мужчины

По наблюдениям за барнаульскими безработными, которые обращаются в кадровый центр "Работа в России", Елена Щербак видит, что когда там организуют какие-то мероприятия, например, групповые психологические занятия, различные тренинги, ярмарки вакансий, на них женщины ведут себя активнее мужчин. Они быстрее на всё реагируют, больше интересуются новинками.

Мужчины же более закрыты, консервативны, меньше хотят меняться. А женщине, как мы видим, легче подстроиться под обстоятельства.

"Часто к нам мужчин приводят буквально за руку обучаться или искать новую работу их жёны. Мужчины в возрасте 50+ нередко сомневаются, а возьмут ли его в силу возраста на новую работу, он понимает, что здоровье уже не то, где-то не хватает навыков, ему трудно решиться на переобучение. Если он общался в своей среде и там всё было хорошо, то на что-то новое ему труднее решиться", – замечает эксперт.

Женщины же динамичнее, по её наблюдениям, они охотнее идут переобучаться. И это тоже помогает в карьере. Елена Щербак соглашается с утверждением, что женщины более эмоциональны, это может и помешать на работе: "Но когда она понимает, что на её должности надо контролировать свои эмоции, у неё получается стать хорошим руководителем".

Женщины умеют лучше себя продвигать и строить свой бренд

"Женщины более замотивированы создавать свой бренд. Среди моих клиентов 70% женщин. То есть из тех, кто готов себя продвигать, упаковывать, – мужчин менее трети", – делится секретами своей работы Анастасия Заводная, продюсер личных брендов из агентства "Ко-Бренд".

Она поясняет, что входит в "упаковку": клиенты приводят себя в порядок внешне, работают над имиджем, работают со своими гибкими навыками. Например, надо развить ораторское искусство – это работа с голосом, это подготовка к публичным выступлениям и т.д.

"Женщины чаще мужчин нацелены на самопродвижение, как личное, так и профессиональное. Это важно, чтобы подтянуть себя на тот уровень, который предполагает та должность, куда они стремятся попасть, – говорит Анастасия. – Потому что сейчас чаще берут на управленческие вакансии тех, кто больше всего где-то светится, о ком говорят, у кого есть какой-то собственный социальный капитал, чей личный бренд развит лучше. О таких людях ведь и отзывов больше".

Люди, решившие продвинуть свой бренд, начинают с цифровой упаковки – через социальные сети, а потом это переходит и в офлайн. И работодатели при прочих равных условиях, выбирая между претендентом с личным бредом или без него, скорее остановятся на первом варианте. "Потому что социальный капитал сразу приравнивается к самой компании, он как бы вливается в компанию дополнительным капиталом. У такого сотрудника уже есть своя большая аудитория, это может усилить компанию", – рассказывает продюсер.

"Многим мужчинам это неинтересно. Они заняты только работой, не заботясь о собственном продвижении. Те, кто понимают ценность этого, работают над своим брендом. Но понимающих в этом женщин сейчас значительно больше. Если открыть соцсети, мы увидим там энергичных, интересных, вкладывающих в своё развитие и этим продвигающих себя женщин. А мужчины занимаются там чем угодно, только не своим брендом. И на это сейчас уже тоже обращают внимание при трудоустройстве", – комментирует продюсер.

По мнению Анастасии Заводной, сегодня идёт борьба и за головы тех, кто есть в социальном капитале (в числе его подписчиков, например, или людей, ориентирующихся на него в офлайн) у претендента на ту или иную должность. Это своего рода экономия на рекламном бюджете. Ведь если есть топ-менеджер с миллионом подписчиков, а такие есть на рынке, кто занимается серьёзным бизнесом и имеет мощные развитые соцсети, то такого человека очень выгодно переманить к себе в фирму. Особенно если это продуктовые компании.

У женщин больше амбиций в продвижении собственного бренда, себя самой. Женщина больше замотивирована преподносить себя, ей важнее такая форма самореализации, нужно признание окружения, собственное признание того, что "я могу". Это даёт личный бренд, а для этого человеку нужно много чего подтянуть, чтобы было что продвигать. То есть, развивая бренд, человек развивается сам. Надо ходить на тренинги, заниматься собой, развивать своё стратегическое мышление и под всё это подтягиваются компетенции.

Замы мужчины и замы женщины

Женщина-руководитель охотно берёт себе в замы мужчину, и наоборот.

"Нередко бывает, что руководитель-мужчина берёт себе в замы женщину. Он понимает, что женщины лояльнее, возможно, менее амбициозные. При этом всё ещё заработная плата у женщин процентов на 20 меньше. Эта тенденция меняется. Но старые стереотипы ещё работают. Поэтому часто принято иметь на позициях второго лица женщину", – отмечает Жанна Крамарева.

А вот об обратной тенденции одна из опрошенных редакцией спикеров, пожелавшая остаться неназванной, сказала, что женщинам-руководителям нужно на кого-то опереться, особенно в некоторых сложных вопросах. И тут им подходит как раз заместитель-мужчина.

"Мы всё-таки женщины, и нам нужно сильное плечо даже на работе", – резюмирует эксперт.