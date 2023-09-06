Как выглядит барнаульский парк "Юбилейный" в конце второго этапа благоустройства

В парке осталось установить туалеты, видеокамеры и посадить деревья

06 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Вход в парк "Юбилейный"/ Фото: Екатерина Смолихина

В парке "Юбилейный" подходит к концу второй этап благоустройства. Завершить его подрядчик ООО "РУСТРОЙ" планирует до конца сентября. Amic.ru посмотрел, как теперь выглядит парк и что в нем сделали за лето.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в "Юбилейном" полностью завершили устройство пешеходных связей и велобеговой дорожки протяженностью 3,6 км. И то и другое сделано из асфальтобетонного покрытия, плитки и отсева.

Также рабочие поставили в парке более сотни опор освещения и смонтировали фонари, которые совсем недавно зажгли. На входе в "Юбилейный" появились светящиеся буквы.





























































































































































Парк "Юбилейный" в августе 2023 / Фото: amic.ru

Рабочим осталось лишь установить в парке камеры видеонаблюдения и туалетный модуль. Все коммуникации для последнего уже подвезли на площадку, сейчас подрядчик ожидает доставку туалета. Установить его планируют до конца сентября. Кроме того, подрядчику осенью еще предстоит высадить порядка 250 новых деревьев.

Отметим, что всего запланировано четыре этапа благоустройства "Юбилейного". На первом этапе там сделали центральную аллею, пешеходные связи, установили лавочки, урны и фонари, смонтировали систему видеонаблюдения и высадили почти 500 деревьев и кустов.

В 2023 году в парке прокладывают велосипедные, беговые и пешеходные дорожки, высаживают деревья и кусты. На третьем этапе, в 2024 году, в "Юбилейном" организуют зоны активного отдыха – детские игровые и спортивные площадки и части пешеходно-тропиночной сети. А на четвертом этапе там благоустроят зону спокойного отдыха, обустроят дендросад и восстановят тропиночную сеть с учетом существующих направлений.

Напомним, что, кроме "Юбилейного", в 2023 году в Барнауле также благоустраивали парк "Центральный" и "Изумрудный". Посмотреть на результаты работ можно здесь и здесь.