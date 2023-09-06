Как выглядит барнаульский парк "Юбилейный" в конце второго этапа благоустройства
В парке осталось установить туалеты, видеокамеры и посадить деревья
06 сентября 2023, 06:15, ИА Амител
В парке "Юбилейный" подходит к концу второй этап благоустройства. Завершить его подрядчик ООО "РУСТРОЙ" планирует до конца сентября. Amic.ru посмотрел, как теперь выглядит парк и что в нем сделали за лето.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в "Юбилейном" полностью завершили устройство пешеходных связей и велобеговой дорожки протяженностью 3,6 км. И то и другое сделано из асфальтобетонного покрытия, плитки и отсева.
Также рабочие поставили в парке более сотни опор освещения и смонтировали фонари, которые совсем недавно зажгли. На входе в "Юбилейный" появились светящиеся буквы.
Рабочим осталось лишь установить в парке камеры видеонаблюдения и туалетный модуль. Все коммуникации для последнего уже подвезли на площадку, сейчас подрядчик ожидает доставку туалета. Установить его планируют до конца сентября. Кроме того, подрядчику осенью еще предстоит высадить порядка 250 новых деревьев.
Отметим, что всего запланировано четыре этапа благоустройства "Юбилейного". На первом этапе там сделали центральную аллею, пешеходные связи, установили лавочки, урны и фонари, смонтировали систему видеонаблюдения и высадили почти 500 деревьев и кустов.
В 2023 году в парке прокладывают велосипедные, беговые и пешеходные дорожки, высаживают деревья и кусты. На третьем этапе, в 2024 году, в "Юбилейном" организуют зоны активного отдыха – детские игровые и спортивные площадки и части пешеходно-тропиночной сети. А на четвертом этапе там благоустроят зону спокойного отдыха, обустроят дендросад и восстановят тропиночную сеть с учетом существующих направлений.
Напомним, что, кроме "Юбилейного", в 2023 году в Барнауле также благоустраивали парк "Центральный" и "Изумрудный". Посмотреть на результаты работ можно здесь и здесь.
09:34:31 06-09-2023
Юбилейный как-то не слышно!!!!!!
09:40:07 06-09-2023
Мизюлинскую рощу тоже благоустроили, а спустя пару лет уже имеются проблемы с освещением. Когда увидел разбитые плафоны, думал молодежь хулиганит, а присмотревшись, стало понятно, что светильники освещения подобраны не корректно, либо с браком ,т.к. плафоны полопались от эксплуатации, а не от внешнего воздействия.
09:43:58 06-09-2023
Гость (09:40:07 06-09-2023) Мизюлинскую рощу тоже благоустроили, а спустя пару лет уже и... их должны поменять по гарантии, если не затянут сроки...
09:55:25 06-09-2023
Гость (09:40:07 06-09-2023) светильники освещения подобраны не корректно, либо с браком ,т.к. плафоны полопались от эксплуатации, а не от внешнего воздействия такая же ситуация и в изумрудном. новый забор поставили, а он уже ржавый и светильники еле работают. впрочем, ничего нового
16:55:16 06-09-2023
Гость (09:55:25 06-09-2023) такая же ситуация и в изумрудном. новый забор поставили, а о... А ещё на ночь свет выключают. Гуляйте на здоровье, ёпрст.
10:07:29 06-09-2023
Велобеговую дорожку в парке сделали, только нет на ней ни бегунов, ни велосипедистов. Двигаться по ней невозможно, потому как забита она яжмамками с колясками, собачниками и гуляющими парочками идущими на всю ширину дорожки
10:18:14 06-09-2023
Гость (10:07:29 06-09-2023) Велобеговую дорожку в парке сделали, только нет на ней ни бе... куда деваться мамам и папам с колясками? Да и как совместить бегунов и велосипедистов? Бежишь себе по дорожке, сзади велик на тебя наедет, размажет по асфальту.
10:21:54 06-09-2023
Выход на центральную аллею парка "Юбилейный" со стороны улицы Чеглецова так и не сделали, хоть ноги ломай. А ведь столько народу идёт в парк с этого спального района: и старики, и мамочки с колясками
16:05:39 06-09-2023
Поставьте там шашлычную и мороженную и цены этому парку не будет
16:14:31 07-09-2023
Все хорошо, красиво,весело. Только почему весь город сюда едет? Почему ворота центрального парка после 17:00 закрыты? Парковок катастрофически не хватает, даже создают проблемы жителям близлежащих домов. Но самое поганое - мероприятия в парке! Для чего такой уровень громкости звука, кого хотят привлечь/удивить/оглушить/убить? Нельзя ли эти мероприятия вместе со сценкой переместить поглубже в парк в пространство между прудом и храмом. Но самый большой маразм в наличии двух ворот на Комсомольском пр., расположенных на расстоянии 50 м одни от других. Притом никаких ворот со стороны Ленской или Путиловском вовсе нет.