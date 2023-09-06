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Как выглядит барнаульский парк "Юбилейный" в конце второго этапа благоустройства

В парке осталось установить туалеты, видеокамеры и посадить деревья

06 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Вход в парк "Юбилейный"/ Фото: Екатерина Смолихина
Вход в парк "Юбилейный"/ Фото: Екатерина Смолихина

В парке "Юбилейный" подходит к концу второй этап благоустройства. Завершить его подрядчик ООО "РУСТРОЙ" планирует до конца сентября. Amic.ru посмотрел, как теперь выглядит парк и что в нем сделали за лето.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в "Юбилейном" полностью завершили устройство пешеходных связей и велобеговой дорожки протяженностью 3,6 км. И то и другое сделано из асфальтобетонного покрытия, плитки и отсева.

Также рабочие поставили в парке более сотни опор освещения и смонтировали фонари, которые совсем недавно зажгли. На входе в "Юбилейный" появились светящиеся буквы.

Рабочим осталось лишь установить в парке камеры видеонаблюдения и туалетный модуль. Все коммуникации для последнего уже подвезли на площадку, сейчас подрядчик ожидает доставку туалета. Установить его планируют до конца сентября. Кроме того, подрядчику осенью еще предстоит высадить порядка 250 новых деревьев.

Отметим, что всего запланировано четыре этапа благоустройства "Юбилейного". На первом этапе там сделали центральную аллею, пешеходные связи, установили лавочки, урны и фонари, смонтировали систему видеонаблюдения и высадили почти 500 деревьев и кустов.

В 2023 году в парке прокладывают велосипедные, беговые и пешеходные дорожки, высаживают деревья и кусты. На третьем этапе, в 2024 году, в "Юбилейном" организуют зоны активного отдыха – детские игровые и спортивные площадки и части пешеходно-тропиночной сети. А на четвертом этапе там благоустроят зону спокойного отдыха, обустроят дендросад и восстановят тропиночную сеть с учетом существующих направлений.

Напомним, что, кроме "Юбилейного", в 2023 году в Барнауле также благоустраивали парк "Центральный" и "Изумрудный". Посмотреть на результаты работ можно здесь и здесь.

Барнаул Парк "Юбилейный" Благоустройство общественные территории парк парки

Комментарии 10

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Гость

09:34:31 06-09-2023

Юбилейный как-то не слышно!!!!!!

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Гость

09:40:07 06-09-2023

Мизюлинскую рощу тоже благоустроили, а спустя пару лет уже имеются проблемы с освещением. Когда увидел разбитые плафоны, думал молодежь хулиганит, а присмотревшись, стало понятно, что светильники освещения подобраны не корректно, либо с браком ,т.к. плафоны полопались от эксплуатации, а не от внешнего воздействия.

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Гость

09:43:58 06-09-2023

Гость (09:40:07 06-09-2023) Мизюлинскую рощу тоже благоустроили, а спустя пару лет уже и... их должны поменять по гарантии, если не затянут сроки...

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Гость

09:55:25 06-09-2023

Гость (09:40:07 06-09-2023) светильники освещения подобраны не корректно, либо с браком ,т.к. плафоны полопались от эксплуатации, а не от внешнего воздействия такая же ситуация и в изумрудном. новый забор поставили, а он уже ржавый и светильники еле работают. впрочем, ничего нового

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ворчун

16:55:16 06-09-2023

Гость (09:55:25 06-09-2023) такая же ситуация и в изумрудном. новый забор поставили, а о... А ещё на ночь свет выключают. Гуляйте на здоровье, ёпрст.

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Гость

10:07:29 06-09-2023

Велобеговую дорожку в парке сделали, только нет на ней ни бегунов, ни велосипедистов. Двигаться по ней невозможно, потому как забита она яжмамками с колясками, собачниками и гуляющими парочками идущими на всю ширину дорожки

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Гость

10:18:14 06-09-2023

Гость (10:07:29 06-09-2023) Велобеговую дорожку в парке сделали, только нет на ней ни бе... куда деваться мамам и папам с колясками? Да и как совместить бегунов и велосипедистов? Бежишь себе по дорожке, сзади велик на тебя наедет, размажет по асфальту.

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Гость

10:21:54 06-09-2023

Выход на центральную аллею парка "Юбилейный" со стороны улицы Чеглецова так и не сделали, хоть ноги ломай. А ведь столько народу идёт в парк с этого спального района: и старики, и мамочки с колясками

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Гость

16:05:39 06-09-2023

Поставьте там шашлычную и мороженную и цены этому парку не будет

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555

16:14:31 07-09-2023

Все хорошо, красиво,весело. Только почему весь город сюда едет? Почему ворота центрального парка после 17:00 закрыты? Парковок катастрофически не хватает, даже создают проблемы жителям близлежащих домов. Но самое поганое - мероприятия в парке! Для чего такой уровень громкости звука, кого хотят привлечь/удивить/оглушить/убить? Нельзя ли эти мероприятия вместе со сценкой переместить поглубже в парк в пространство между прудом и храмом. Но самый большой маразм в наличии двух ворот на Комсомольском пр., расположенных на расстоянии 50 м одни от других. Притом никаких ворот со стороны Ленской или Путиловском вовсе нет.

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