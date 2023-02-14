Мэр Барнаула рассказал, хотелось ли ему когда-нибудь уволиться

По словам Вячеслава Франка, вовремя уйти – тоже порой очень правильно

14 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что никогда не хотел бросить свою работу. Так он ответил на соответствующий вопрос в интервью "Толку".

По словам градоначальника, он не всегда хочет победить, но очень не любит проигрывать. А бросить работу – значит проиграть.

"Уставал ли я? Как любой человек, да. Однако находил в себе силы. Но говорить себе "я всё брошу" – никогда. Можно сменить работу или даже спокойно уйти. Вовремя уйти – тоже порой очень правильно. Но бросить – в том смысле, что хлопнуть дверью, – это позиция слабого человека, я так считаю", – сказал градоначальник.

В беседе с изданием Франк прокомментировал мнение о том, что "молодёжь уже не та", а также раскритиковал современное европейское общество и заявил, что мир должен быть Божьим.