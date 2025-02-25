Мэр Барнаула стал лидером в медиарейтинге муниципальных глав Алтайского края

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг глав муниципалитетов за январь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Медиарейтинг глав как обычно с кратным отрывом от остальных возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман, занимавший в декабре 2024 года четвертое место, переместился на второе. Бийский градоначальник Виктор Щигрев, напротив, опустился со второй строчки на третью, в несколько раз снизив количество упоминаний в краевых СМИ. На четвертом месте – глава Солонешенского района Александр Воронов. Пятую строчку разделили между собой главы Каменского и Михайловского районов Иван Панченко и Евгений Юрьев", – отмечает издание.