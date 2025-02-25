Мэр Барнаула стал лидером в медиарейтинге муниципальных глав Алтайского края
В первую тройку также вошли главы Рубцовска и Бийска
25 февраля 2025, 10:40, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за январь:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 118 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 2-е место, 18 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 3-е место, 11 упоминаний;
- глава Солонешенского района Александр Воронов – 4-е место, семь упоминаний;
- глава Каменского района Иван Панченко – 5-е место, шесть упоминаний;
- глава Михайловского района Евгений Юрьев – 5-е место, шесть упоминаний.
"Медиарейтинг глав как обычно с кратным отрывом от остальных возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк. Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман, занимавший в декабре 2024 года четвертое место, переместился на второе. Бийский градоначальник Виктор Щигрев, напротив, опустился со второй строчки на третью, в несколько раз снизив количество упоминаний в краевых СМИ. На четвертом месте – глава Солонешенского района Александр Воронов. Пятую строчку разделили между собой главы Каменского и Михайловского районов Иван Панченко и Евгений Юрьев", – отмечает издание.
10:41:54 25-02-2025
Ох какие они разноцветные.
Первый блин фотошопера )))
10:57:11 25-02-2025
Гость (10:41:54 25-02-2025) Ох какие они разноцветные.Первый блин фотошопера )))... масти разные.
10:42:42 25-02-2025
с значительным подавляющим заслуженным отрывом.
10:48:16 25-02-2025
ну собственно, если самый большой город Барнаул, и в нём проживает людей больше чем в каком-то другом, и предприятий больше чем в других, и всяких там культурных и спортивных, бытовых мероприятий и происшествий тоже больше всего в краевой столице...? то упоминание мера Барнаула будет чаще...!
а я например, считаю, что настоящего руководителя и не видно должно быть вовсе! но всё при этом должно работать без перебоев и сбоев!...
вот это на мой взгляд талант в руководстве.
а не упоминания в перепостченых сми!
11:20:03 25-02-2025
Гость (10:48:16 25-02-2025) ну собственно, если самый большой город Барнаул, и в нём про... да...и транспорт должен работать стабильно общественный, и собаки бродячие не должны угрожать населению и многое другое.
Жаль это не про наш город.
12:47:38 25-02-2025
Гость (11:20:03 25-02-2025) да...и транспорт должен работать стабильно общественный, и с... сколько раз вы не ездили в ОТ, тем самым разгружая его загруженность?
скольких диких сабак вы за сегодня того, чтобы их было меньше?
что из "многого другого" вы исправили за прошлые выходные?
начните с себя. и Жизнь станет лучше.