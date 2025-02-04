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Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за 2024 год

В первую тройку также вошли главы Бийска и Рубцовска

04 февраля 2025, 13:17, ИА Амител

Главы муниципалитетов / Коллаж: "Атмосфера"
Главы муниципалитетов / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2024 год:

  • Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 1227 упоминаний;
  • Виктор Щигрев, глава Бийска – 2-е место, 296 упоминаний;
  • Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 3-е место, 162 упоминания;
  • Людмила Подгора, глава Славгорода – 4-е место, 57 упоминаний;
  • Юлия Фролова, глава Первомайского района – 5-е место, 48 упоминаний;
  • Иван Панченко, глава Каменского района – 5-е место, 48 упоминаний.
Медиарейтинг глав муниципалитетов за 2024 год / Инфографика: "Атмосфера"

"Глава Барнаула Вячеслав Франк, Бийска – Виктор Щигрев, Рубцовска – Дмитрий Фельдман сохранили свои позиции, заняв первое, второе и третье места соответственно. На четвертой и пятой позициях произошли изменения, их покинули Александр Пластеев (Залесовский муниципальный округ) и Владимир Бодунов (Новоалтайск). На четвертом месте в 2024 году оказалась глава Славгорода Людмила Подгора. Пятое место разделили между собой главы Первомайского и Каменского районов Юлия Фролова и Иван Панченко", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 1

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Musik

13:27:22 04-02-2025

объективности ради замечу, что в январе Рубцовск выдал много чего.

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