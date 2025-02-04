Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за 2024 год

В первую тройку также вошли главы Бийска и Рубцовска

04 февраля 2025, 13:17, ИА Амител

Главы муниципалитетов / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2024 год:

Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 1227 упоминаний;

Виктор Щигрев, глава Бийска – 2-е место, 296 упоминаний;

Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 3-е место, 162 упоминания;

Людмила Подгора, глава Славгорода – 4-е место, 57 упоминаний;

Юлия Фролова, глава Первомайского района – 5-е место, 48 упоминаний;

Иван Панченко, глава Каменского района – 5-е место, 48 упоминаний.

Медиарейтинг глав муниципалитетов за 2024 год / Инфографика: "Атмосфера"