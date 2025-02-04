Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за 2024 год
В первую тройку также вошли главы Бийска и Рубцовска
04 февраля 2025, 13:17, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2024 год:
- Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 1227 упоминаний;
- Виктор Щигрев, глава Бийска – 2-е место, 296 упоминаний;
- Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 3-е место, 162 упоминания;
- Людмила Подгора, глава Славгорода – 4-е место, 57 упоминаний;
- Юлия Фролова, глава Первомайского района – 5-е место, 48 упоминаний;
- Иван Панченко, глава Каменского района – 5-е место, 48 упоминаний.
"Глава Барнаула Вячеслав Франк, Бийска – Виктор Щигрев, Рубцовска – Дмитрий Фельдман сохранили свои позиции, заняв первое, второе и третье места соответственно. На четвертой и пятой позициях произошли изменения, их покинули Александр Пластеев (Залесовский муниципальный округ) и Владимир Бодунов (Новоалтайск). На четвертом месте в 2024 году оказалась глава Славгорода Людмила Подгора. Пятое место разделили между собой главы Первомайского и Каменского районов Юлия Фролова и Иван Панченко", – отмечает издание.
13:27:22 04-02-2025
объективности ради замечу, что в январе Рубцовск выдал много чего.