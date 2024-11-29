Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Первая тройка остается неизменной
29 ноября 2024, 14:10, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за октябрь 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 98 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 18 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 14 упоминаний;
- глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 13 упоминаний;
- глава Шелаболихинского района Александр Шушунов – 4-е место, 13 упоминаний;
- глава Кулундинского района Сергей Балухин – 5-е место, 11 упоминаний.
"Первая тройка остается неизменной: Франк, Щигрев и Фельдман. На четвертом месте – Людмила Подгора, глава Славгорода, где произошла серьезная коммунальная авария и полиция начала расследовать махинации, связанные с МУП "Теплосбыт". Прорыв дамбы в Шелаболихинском районе вывел его главу Александра Шушунова на четвертое место. Замыкает список глава Кулундинского района Сергей Балухин, о котором СМИ сообщали в связи с намерением собственника "Кулундаконсервмолоко" закрыть предприятие", – отмечает издание.
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