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Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Первая тройка остается неизменной

29 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за октябрь 2024 года:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 98 упоминаний;
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 18 упоминаний;
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 14 упоминаний;
  • глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 13 упоминаний;
  • глава Шелаболихинского района Александр Шушунов – 4-е место, 13 упоминаний;
  • глава Кулундинского района Сергей Балухин – 5-е место, 11 упоминаний.
Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Первая тройка остается неизменной: Франк, Щигрев и Фельдман. На четвертом месте – Людмила Подгора, глава Славгорода, где произошла серьезная коммунальная авария и полиция начала расследовать махинации, связанные с МУП "Теплосбыт". Прорыв дамбы в Шелаболихинском районе вывел его главу Александра Шушунова на четвертое место. Замыкает список глава Кулундинского района Сергей Балухин, о котором СМИ сообщали в связи с намерением собственника "Кулундаконсервмолоко" закрыть предприятие", – отмечает издание.

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