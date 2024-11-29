Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Первая тройка остается неизменной

29 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за октябрь 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 98 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 18 упоминаний;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 14 упоминаний;

глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 13 упоминаний;

глава Шелаболихинского района Александр Шушунов – 4-е место, 13 упоминаний;

глава Кулундинского района Сергей Балухин – 5-е место, 11 упоминаний.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"