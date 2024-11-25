Экс-министр Воронов даже после отставки возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
Первое место он разделил с министром культуры Еленой Безруковой
25 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Антон Воронов / Кадр из видео: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22
Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за октябрь:
- экс-министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 45 упоминаний;
- министр культуры Елена Безрукова – 1-е место, 45 упоминаний;
- заместитель председателя правительства Александр Климин – 2-е место, 31 упоминание;
- заместитель председателя правительства Александр Лукьянов – 3-е место, 28 упоминаний;
- министр спорта Иван Нифонтов – 4-е место, 25 упоминаний;
- министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 5-е место, 20 упоминаний.
Медиарейтинг краевых чиновников за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Антон Воронов, об отставке которого было объявлено 1 ноября, в октябре сохранил за собой первое место в медиарейтинге. В том числе из-за того, что СМИ заранее узнали о его уходе из правительства", – отмечает издание.
Напомним, Воронов возглавил медиарейтинги за сентябрь, август, июнь, а также стал самым упоминаемым за 2023 год.
13:23:51 25-11-2024
А кто это?
17:20:06 25-11-2024
А про сроки сдачи развязки на Змеиногорском он не желает нам рассказать? А то горазд по медиарейтингам шастать.
12:14:33 11-12-2024
Абсолютно пустой персонаж