Экс-министр Воронов даже после отставки возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Первое место он разделил с министром культуры Еленой Безруковой

25 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Антон Воронов / Кадр из видео: Минтранс Алтайского края / t.me/mintrans22

Бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в октябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за октябрь:

экс-министр транспорта Антон Воронов – 1-е место, 45 упоминаний;

министр культуры Елена Безрукова – 1-е место, 45 упоминаний;

заместитель председателя правительства Александр Климин – 2-е место, 31 упоминание;

заместитель председателя правительства Александр Лукьянов – 3-е место, 28 упоминаний;

министр спорта Иван Нифонтов – 4-е место, 25 упоминаний;

министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 5-е место, 20 упоминаний.

Медиарейтинг краевых чиновников за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Антон Воронов, об отставке которого было объявлено 1 ноября, в октябре сохранил за собой первое место в медиарейтинге. В том числе из-за того, что СМИ заранее узнали о его уходе из правительства", – отмечает издание.

Напомним, Воронов возглавил медиарейтинги за сентябрь, август, июнь, а также стал самым упоминаемым за 2023 год.