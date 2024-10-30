Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в сентябре принесло участие в торжественной линейке и подготовка к отопительному сезону

30 октября 2024, 15:40, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в сентябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за сентябрь 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 56 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 32 упоминания;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 9 упоминаний;

глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 4-е место, 8 упоминаний;

глава Солонешенского района Александр Воронов – 5-е место, 6 упоминаний.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за сентябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"