Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в сентябре принесло участие в торжественной линейке и подготовка к отопительному сезону
30 октября 2024, 15:40, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в сентябре 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за сентябрь 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 56 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 32 упоминания;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 9 упоминаний;
- глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 4-е место, 8 упоминаний;
- глава Солонешенского района Александр Воронов – 5-е место, 6 упоминаний.
"Вячеслав Франк в сентябре принял участие в торжественной линейке в школе № 13, открывшейся после капитального ремонта, подписал постановление о начале отопительного периода, назначил председателем комитета общественных связей и безопасности Максима Белоцерковского, поздравил депутатов всех созывов городской думы с 30-летием представительного органа, подписал постановление об организации эвакуационных мероприятий на территории города при угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера", – отмечает издание.
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