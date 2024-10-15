Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков третий месяц удерживает лидерство

15 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в сентябре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за сентябрь

Андрей Марков (АлтГТУ) – 1-е место, 9 упоминаний;

Сергей Бочаров (АлтГУ) – 2-е место, 8 упоминаний;

Ирина Шереметьева (АГМУ) – 3-е место, 7 упоминаний.

Фото: "Атмосфера"

Отмечается, что Маркова СМИ упоминали из-за открытия образовательно-производственного центра на базе АлтГТУ, размещения мурала о стройотрядовском движении и совместных исследований ученых вуза с китайскими коллегами в сельском хозяйстве с использованием беспилотников.