Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Особенно часто в СМИ упоминали убитого главу Завьяловского района
30 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк традиционно стал лидером в рейтинге глав городов и районов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель:
- Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 109 упоминаний;
- Виктор Щигрев, глава Бийска, – 2-е место, 24 упоминания;
- Максим Селлер, и.о. главы Завьяловского района – 3-е место, девять упоминаний;
- Иван Гаас, глава Немецкого национального района – 4-е место, пять упоминаний;
- Сергей Балухин, глава Кулундинского района – 4-е место, пять упоминаний;
- Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 5-е место, четыре упоминания;
- Наталья Менщикова, глава Зонального района – 5-е место, четыре упоминания.
"Первое место в медиарейтинге глав городов и районов Алтайского края традиционно занял мэр Барнаула Вячеслав Франк. На втором месте, как и в феврале, бийский градоначальник Виктор Щигрев. Третью строчку занял и. о. главы Завьяловского района Максим Селлер, назначенный вместо трагически погибшего 4 марта Николая Онищенко. Сам Онищенко упоминался в краевых СМИ в марте больше всех глав – 159 раз. Четвертое место разделили главы Немецкого национального и Кулундинского районов Иван Гаас и Сергей Балухин. Замыкают топ-5 мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман и глава Зонального района Наталья Менщикова", – отмечает агентство.
08:35:48 01-05-2025
Сдается мне, что этот медиарейтинг искусственно придуман, чтобы чиновники порешили свое самолюбие. Нам, жителям, какая разница сколько и ком писали. От писанины качество жизни не меняется, делами нужно прославляться, делами, а не информационной мишурой.