Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Особенно часто в СМИ упоминали убитого главу Завьяловского района

30 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Главы муниципалитетов / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк традиционно стал лидером в рейтинге глав городов и районов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за апрель:

Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 109 упоминаний;

Виктор Щигрев, глава Бийска, – 2-е место, 24 упоминания;

Максим Селлер, и.о. главы Завьяловского района – 3-е место, девять упоминаний;

Иван Гаас, глава Немецкого национального района – 4-е место, пять упоминаний;

Сергей Балухин, глава Кулундинского района – 4-е место, пять упоминаний;

Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 5-е место, четыре упоминания;

Наталья Менщикова, глава Зонального района – 5-е место, четыре упоминания.

Медиарейтинг глав муниципалитетов за апрель 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"