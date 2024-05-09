Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветеранов и жителей города с Днем Победы

Градоначальник подчеркнул, что 9 Мая — священный для каждого жителя России праздник

09 мая 2024, 08:25, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветеранов, тружеников тыла и жителей города с Днем Победы. Обращение главы города опубликовала пресс-служба администрации краевой столицы.

Градоначальник подчеркнул, что День Победы – священный для каждого жителя России праздник. Он выступает символом мужества, безмерного народного подвига и беззаветной преданности Отечеству.

"Мы преклоняемся перед всеми, кто ковал Великую Победу и восстанавливал разрушенную страну. Вечная слава и вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу родной земли во имя мира, жизни и счастья будущих поколений!" – сказал мэр.

Франк напомнил, что сегодня бойцы продолжают отстаивать суверенитет и свободу России – россияне гордятся участниками специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой.

"Дорогие ветераны, вы доказали, что нет ничего важнее и сильнее единства нашего народа, его любви к Родине. Память о Великой Победе объединяет поколения, дает силы нам преодолевать любые испытания. Желаю всем барнаульцам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой. С праздником! С Днем Победы!" – заключил глава города.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.