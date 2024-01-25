"100 грамм фронтовых". Депутаты АКЗС поспорили о запрете продажи алкоголя в праздники

Кое-кто из них считает, что за один день нельзя стать алкоголиком

25 января 2024, 13:35, Анастасия Чебакова

Сессия АКЗС 25 января / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Одним из вопросов, которые депутаты АКЗС рассмотрели на первой в 2024 году сессии 25 января, стал законопроект о запрете продажи алкоголя в праздники. Пока он принят в первом чтении – когда его одобрят окончательно, магазины не смогут торговать спиртным в День города (района, села) и 9 мая. Подробнее о том, как проходило обсуждение, – в материале amic.ru.

Ни купить, ни продать

Как пояснила презентовавшая законопроект врио главы управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры края Елена Абдулаева, рекомендация не продавать в магазинах алкоголь в праздники действует в Алтайском крае уже около 10 лет. Однако на деле же мера не соблюдается, и в муниципалитетах продолжают реализовывать спиртные напитки. Поэтому норму решили официально закрепить в законе.

Согласно поправкам, розничные сети не смогут продавать алкоголь в следующие праздники:

9 Мая;

День города;

День района (округа);

День села (поселка).

Также документ запрещает (или ограничивает) продавать сетям алкоголь, если в регионе введен режим ЧС или повышенной готовности. Исключение составляет общепит.

Введение ограничений будет способствовать снижению уровня потребления спиртного, а также соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий, считают разработчики.

Нарушителями будут заниматься органы внутренних дел и профильное управление. Им грозит штраф в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Подобный запрет действует и в других регионах: например, в шести субъектах запрещено продавать алкоголь на 9 Мая, а в 12 – на День города, отметила Абдулаева.

"За день никто не станет алкоголиком"

Документ поддержал 51 народный избранник. Против выступили шесть депутатов, двое воздержались, а один не голосовал. Некоторые из них публично презентовали свою позицию по вопросу.

"Мы с коллегами назвали законопроект запрещающим 100 грамм фронтовых за победу советского народа. Чем ближе 80-летие, тем интереснее. На сей раз запрет на продажу алкоголя. Вот только это не снизит количество алкозависимых в России. Человек, отметив Новый год или День Победы, не станет алкоголиком за один день", – высказался глава "Коммунистов России" в парламенте Сергей Матасов.

По мнению депутата, запрет лишь ограничит доступ жителей к "качественному недорогому алкоголю", в то время как "наливайки" продолжат торговать спиртным. Он считает, что бороться с уровнем алкоголизма нужно "систематически и другими способами" – развивая культуру, спорт, пропагандируя здоровый образ жизни.

Социалистка Евгения Боровикова тоже присвоила наименование законопроекту, назвав его полумерой, – она обратила внимание, что под запрет не попадают "наливайки", которые на фоне запрета пользуются повышенным спросом в праздничные дни.

"Магазины будут страдать от того, что не могут продать алкоголь, в общепиты – наживаться, увеличивая цену на пиво и водку", – представила депутат свое видение поправок.

Либерал-демократ Владимир Семенов подчеркнул, что сейчас у региона нет полномочий запрещать "наливайкам" торговать спиртным в праздники. Но уже в ближайшее время Госдума должна принять законопроект, который даст новые рычаги по регулированию "пивного" рынка, напомнил он.

Глава коммунистического стана Андрей Кривов и вовсе обратил внимание коллег, что законопроект направлен не на борьбу с алкоголизмом, а на охрану общественного порядка.

"Помню те времена, когда в День города спиртное продавали с самого утра. Какой был общественный порядок в те дни, я тоже хорошо помню", – высказался он.

С коллегой согласился единоросс Сергей Писарев. Депутат вспомнил, что еще до принятия ограничительных мер ему как "организатору большого количества городских мероприятий" пришлось сталкиваться с тем, как "неадекватных личностей вытаскивали со сцены". Теперь же ситуация, по его наблюдениям, обстоит куда лучше, и городские праздники проходят в спокойной обстановке.