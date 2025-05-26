Мэр Барнаула Вячеслав Франк сохранил первое место в медиарейтинге муниципальных глав Алтая

В топ-5 также вошли главы крупнейших городов региона

26 мая 2025, 19:57, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк продолжает возглавлять медиарейтинг глав муниципалитетов по итогам апреля. Как сообщает "Атмосфера", за месяц главу краевой столицы 92 раза упоминали в публикациях СМИ.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман поднялся с пятой позиции на вторую (25 упоминаний), глава Бийска Виктор Щигрев, наоборот, опустился со второй на третью (21 упоминание). Четвертую строчку занял глава Солонешенского района Александр Воронов (12 упоминаний). Замыкают топ главы Новоалтайска и Залесовского муниципального округа Владимир Бодунов и Александр Пластеев (по 7 упоминаний).

Напомним, что рейтинг составляется на основе количества упоминаний глав муниципальных образований Алтайского края региональными информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов. Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации.