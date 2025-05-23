Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Месяц назад Сергей Писарев также был на первом месте
23 мая 2025, 09:47, ИА Амител
Сергей Писарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вновь возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали СМИ в апреле 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель:
- 1-е место – Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 20 упоминаний;
- 2-е место – Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Александр Деринг ("Классика"), по 12 упоминаний;
- 3-е место – Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") и Евгений Ракшин ("Мария-Ра"), по 10 упоминаний;
- 4-е место – Максим Банных ("Сибма") и Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), по 7 упоминаний;
- 5-е место – Андрей Комяков ("Строительная перспектива") и Владимир Отмашкин (ГК "Союз"), по 5 упоминаний.
Медиарейтинг краевых бизнесменов за апрель 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
Ранее министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга региональных чиновников.
12:39:43 24-05-2025
Медиарейтинг может быть искусственно накручен, поэтому необходимо учитывать, насколько он отражает реальную популярность и влияние человека или организации.
Медиарейтинг может быть полезен для анализа тенденций и для корректировки стратегий, но он не должен быть единственным критерием оценки эффективности.