Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Месяц назад Сергей Писарев также был на первом месте

23 мая 2025, 09:47, ИА Амител

Сергей Писарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вновь возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали СМИ в апреле 2025 года. Исследование провела "Атмосфера". Лидеры рейтинга за апрель: 1-е место – Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 20 упоминаний;

2-е место – Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Александр Деринг ("Классика"), по 12 упоминаний;

3-е место – Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") и Евгений Ракшин ("Мария-Ра"), по 10 упоминаний;

4-е место – Максим Банных ("Сибма") и Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), по 7 упоминаний;

5-е место – Андрей Комяков ("Строительная перспектива") и Владимир Отмашкин (ГК "Союз"), по 5 упоминаний. Медиарейтинг краевых бизнесменов за апрель 2025 года / Инфографика: "Атмосфера" Ранее министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян стал лидером апрельского медиарейтинга региональных чиновников.