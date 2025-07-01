Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав Алтайского края

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминался в СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг муниципальных глав за май 2025 года / Источник: "Атмосфера"

"Первое место, как обычно, у мэра Барнаула Вячеслава Франка. На вторую строчку с третьей поднялся глава Бийска Виктор Щигрев. Третью позицию занял глава Белокурихи Константин Базаров (9 место в апреле). А вот глава Рубцовска Дмитрий Фельдман опустился со второго на четвертое место. С ним его разделил глава Новоалтайска Владимир Бодунов (4 место в апреле). Замыкают ТОП-5 главы Солонешенского района Александр Воронов (4 место в апреле), Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (5 место в апреле) и Поспелихинского района Игорь Башмаков (10 место в апреле)", - отмечает издание.