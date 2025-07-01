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Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли главы Бийска и Белокурихи

01 июля 2025, 11:20, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминался в СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май:

  • Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1 место, 96 упоминаний;
  • Виктор Щигрев, глава Бийска – 2 место, 12 упоминаний;
  • Константин Базаров, глава Белокурихи – 3 место, 7 упоминаний;
  • Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 4 место, 6 упоминаний;
  • Владимир Бодунов, глава Новоалтайска – 4 место, 6 упоминаний;
  • Александр Воронов, глава Солонешенского района – 5 место, 4 упоминания;
  • Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа – 5 место, 4 упоминания;
  • Игорь Башмаков, глава Поспелихинского района – 5 место, 4 упоминания.
Медиарейтинг муниципальных глав за май 2025 года / Источник: "Атмосфера"

"Первое место, как обычно, у мэра Барнаула Вячеслава Франка. На вторую строчку с третьей поднялся глава Бийска Виктор Щигрев. Третью позицию занял глава Белокурихи Константин Базаров (9 место в апреле). А вот глава Рубцовска Дмитрий Фельдман опустился со второго на четвертое место. С ним его разделил глава Новоалтайска Владимир Бодунов (4 место в апреле). Замыкают ТОП-5 главы Солонешенского района Александр Воронов (4 место в апреле), Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (5 место в апреле) и Поспелихинского района Игорь Башмаков (10 место в апреле)", - отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 5

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Гость

11:35:29 01-07-2025

А как же Попов? Он же самый лучший доктор.

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Гость

12:20:06 01-07-2025

Гость (11:35:29 01-07-2025) А как же Попов? Он же самый лучший доктор.... Что то они изменили в системе медобслуживания так что туда идти не хочется. Четыре месяца таскаюсь по врачам и толку нет

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Musik

12:44:53 01-07-2025

Гость (12:20:06 01-07-2025) Что то они изменили в системе медобслуживания так что туда и... а чё таскаетесь? лечитесь подорожником.

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Гость

12:24:15 01-07-2025

Гость (11:35:29 01-07-2025) А как же Попов? Он же самый лучший доктор.... А как давно Попов стал муниципальным главой? Глазенки то раскройте.

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Musik

12:49:24 01-07-2025

Гость (12:24:15 01-07-2025) А как давно Попов стал муниципальным главой? Глазенки то рас... это типа намек, что пора бы карьерно подрасти.
такой легонький прогиб, как я понял.

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