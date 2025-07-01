Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли главы Бийска и Белокурихи
01 июля 2025, 11:20, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминался в СМИ в мае 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за май:
- Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1 место, 96 упоминаний;
- Виктор Щигрев, глава Бийска – 2 место, 12 упоминаний;
- Константин Базаров, глава Белокурихи – 3 место, 7 упоминаний;
- Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 4 место, 6 упоминаний;
- Владимир Бодунов, глава Новоалтайска – 4 место, 6 упоминаний;
- Александр Воронов, глава Солонешенского района – 5 место, 4 упоминания;
- Александр Пластеев, глава Залесовского муниципального округа – 5 место, 4 упоминания;
- Игорь Башмаков, глава Поспелихинского района – 5 место, 4 упоминания.
"Первое место, как обычно, у мэра Барнаула Вячеслава Франка. На вторую строчку с третьей поднялся глава Бийска Виктор Щигрев. Третью позицию занял глава Белокурихи Константин Базаров (9 место в апреле). А вот глава Рубцовска Дмитрий Фельдман опустился со второго на четвертое место. С ним его разделил глава Новоалтайска Владимир Бодунов (4 место в апреле). Замыкают ТОП-5 главы Солонешенского района Александр Воронов (4 место в апреле), Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (5 место в апреле) и Поспелихинского района Игорь Башмаков (10 место в апреле)", - отмечает издание.
11:35:29 01-07-2025
А как же Попов? Он же самый лучший доктор.
12:20:06 01-07-2025
Гость (11:35:29 01-07-2025) А как же Попов? Он же самый лучший доктор.... Что то они изменили в системе медобслуживания так что туда идти не хочется. Четыре месяца таскаюсь по врачам и толку нет
12:44:53 01-07-2025
Гость (12:20:06 01-07-2025) Что то они изменили в системе медобслуживания так что туда и... а чё таскаетесь? лечитесь подорожником.
12:24:15 01-07-2025
Гость (11:35:29 01-07-2025) А как же Попов? Он же самый лучший доктор.... А как давно Попов стал муниципальным главой? Глазенки то раскройте.
12:49:24 01-07-2025
Гость (12:24:15 01-07-2025) А как давно Попов стал муниципальным главой? Глазенки то рас... это типа намек, что пора бы карьерно подрасти.
такой легонький прогиб, как я понял.