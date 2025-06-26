НОВОСТИОбщество

Директор барнаульского пивзавода возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли Сергей Писарев и Александр Деринг

26 июня 2025, 11:31, ИА Амител

Алтайские предприниматели / Источник: "Атмосфера"
Алтайские предприниматели / Источник: "Атмосфера"

Директор по стратегическому развитию Барнаульского пивзавода Александр Локтев  возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали средства массовой информации в мае 2025 года. Исследование провело издание "Атмосфера".

Лидеры майского медиарейтинга: 

  • 1 место — Александр Локтев ("Барнаульский пивоваренный завод", "Атлант"), 14 упоминаний;
  • 2 место — Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 13 упоминаний;
  • 3 место — Александр Деринг ("Классика"), 12 упоминаний;
  • 4 место — Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), 11 упоминаний;
  • 5 место — Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), по 9 упоминаний.
Медиарейтинг предпринимателей за май 2025 года / Источник: "Атмосфера"

Ранее зампред правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев возглавил майский медиарейтинг госслужащих.

рейтинги бизнес

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:37:44 26-06-2025

Все любят пиво!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:37 26-06-2025

Продвигают кое-кого

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:44 26-06-2025

О чëм этот рейтинг? Что он показывает, чтобы можно оценить человека, составить о нём представление?
Человек является примером для подражания? Либо, наоборот, предметом обсуждения в негативном ключе?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров