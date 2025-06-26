Директор барнаульского пивзавода возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли Сергей Писарев и Александр Деринг

26 июня 2025, 11:31, ИА Амител

Алтайские предприниматели / Источник: "Атмосфера"

Директор по стратегическому развитию Барнаульского пивзавода Александр Локтев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали средства массовой информации в мае 2025 года. Исследование провело издание "Атмосфера". Лидеры майского медиарейтинга: 1 место — Александр Локтев ("Барнаульский пивоваренный завод", "Атлант"), 14 упоминаний;

2 место — Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 13 упоминаний;

3 место — Александр Деринг ("Классика"), 12 упоминаний;

4 место — Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), 11 упоминаний;

5 место — Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), по 9 упоминаний. Медиарейтинг предпринимателей за май 2025 года / Источник: "Атмосфера" Ранее зампред правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев возглавил майский медиарейтинг госслужащих.