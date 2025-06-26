Директор барнаульского пивзавода возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
В первую тройку также вошли Сергей Писарев и Александр Деринг
26 июня 2025, 11:31, ИА Амител
Алтайские предприниматели / Источник: "Атмосфера"
Директор по стратегическому развитию Барнаульского пивзавода Александр Локтев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали средства массовой информации в мае 2025 года. Исследование провело издание "Атмосфера".
Лидеры майского медиарейтинга:
- 1 место — Александр Локтев ("Барнаульский пивоваренный завод", "Атлант"), 14 упоминаний;
- 2 место — Сергей Писарев ("Лесная сказка"), 13 упоминаний;
- 3 место — Александр Деринг ("Классика"), 12 упоминаний;
- 4 место — Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры"), 11 упоминаний;
- 5 место — Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), по 9 упоминаний.
Медиарейтинг предпринимателей за май 2025 года / Источник: "Атмосфера"
Ранее зампред правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев возглавил майский медиарейтинг госслужащих.
11:37:44 26-06-2025
Все любят пиво!!!
11:47:37 26-06-2025
Продвигают кое-кого
19:49:44 26-06-2025
О чëм этот рейтинг? Что он показывает, чтобы можно оценить человека, составить о нём представление?
Человек является примером для подражания? Либо, наоборот, предметом обсуждения в негативном ключе?