Мэр Бийска показал, как откачивают талые воды, затопившие улицы города

По словам Виктора Щигрева, весна в очередной раз показала, на каких участках больше всего проблем

15 марта 2023, 13:55, ИА Амител

















Откачка воды в Бийске

Мэр Бийска Виктор Щигрев показал, как в городе борются с талой водой, которая топит улицы наукограда. В своём Telegram-канале он рассказал, что за 14 марта "озёра" откачали с улиц Социалистическая, Радищева, Васильева, Мерлина и Ударная.

"По поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко мы усилили работу по уборке улиц, в первую очередь – по откачке талых и дождевых [вод]", – написал он.

Также работа по откачке ведётся на улицах Севастопольская и Амурская. Кроме того, особое внимание уделяют и участкам, которые подвержены подтоплению. В работах задействованы сотрудники ГОЧС, городского водоканала, "Сибприбормаша", частные предприятия, а также МЧС. По словам Щигрева, текущая весна в очередной раз показала, какие участки улиц вызывают проблемы, а также подсказала, как необходимо перестроить работу в будущем.

Мэр добавил, что власти уже решили расширить и построить ливневую канализацию на некоторых улицах и приобрести водооткачивающую технику.