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Мэр Бийска показал, как откачивают талые воды, затопившие улицы города

По словам Виктора Щигрева, весна в очередной раз показала, на каких участках больше всего проблем

15 марта 2023, 13:55, ИА Амител

Мэр Бийска Виктор Щигрев показал, как в городе борются с талой водой, которая топит улицы наукограда. В своём Telegram-канале он рассказал, что за 14 марта "озёра" откачали с улиц Социалистическая, Радищева, Васильева, Мерлина и Ударная.

"По поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко мы усилили работу по уборке улиц, в первую очередь – по откачке талых и дождевых [вод]", – написал он.

Также работа по откачке ведётся на улицах Севастопольская и Амурская. Кроме того, особое внимание уделяют и участкам, которые подвержены подтоплению. В работах задействованы сотрудники ГОЧС, городского водоканала, "Сибприбормаша", частные предприятия, а также МЧС. По словам Щигрева, текущая весна в очередной раз показала, какие участки улиц вызывают проблемы, а также подсказала, как необходимо перестроить работу в будущем.

Мэр добавил, что власти уже решили расширить и построить ливневую канализацию на некоторых улицах и приобрести водооткачивающую технику.

Комментарии 3

  • Вы прошлый год делали капитальный ремонт покрытия и ливневку на Мерлина все лето ,а сейчас вам показало где нужно перестраивать ливневку ,анекдот ,когда языком говориш так думай о чем говориш ….
    15 марта, Гость   Ответить
  • Да откуда он знает что да где делалось. Он вроде даже не из Бийска. Да и человек новый, время покажет. На Радищева тоже делали и дорогу и тратуары, ливневка там никогда и до этого не справлялась. А вот по новому тратуару ездить тоже не хорошо. Нам например это очень не понравилось.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Пару часов назад проплывал по всем озёрам.
    15 марта, Гость   Ответить
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