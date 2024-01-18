Мэр Бийска рассказал, как повидал Путина на форуме в Москве
Виктор Щигрев посетил форум "Малая Родина — сила России"
18 января 2024, 08:30, ИА Амител
Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал об участии в форуме "Малая Родина – сила России", где президент Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов.
Градоначальник отметил, что мероприятие посетили около 7,5 тыс. участников, от мэров городов-миллионников до глав сельских поселений. Они обсудили проблемы развития муниципалитетов и поделились своим опытом.
"Завершилась же наша работа встречей с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который и был инициатором проведения столь полезного форума. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул важность и необходимость деятельности местных органов управления, а также выстраивания честной и открытой работы с гражданами нашей страны", – написал Щигрев в телеграм-канале.
На форуме Путин также высказался о вечеринке Ивлеевой, о мире с Украиной, возвращении уехавших и других вопросах.
08:47:37 18-01-2024
Мемуары теперь напишет... Внукам расскажет...
08:59:07 18-01-2024
"Завершилась же наша работа встречей с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который и был инициатором проведения столь полезного форума." ================Что случилось с нашим президентом, раньше он так тесно не общался с кем попало, даже со своим другом Шойгу за пятиметровым столом, после ковида.
09:09:57 18-01-2024
А Ленина он не видел?
09:31:27 18-01-2024
Про мэра Бийска лаже фильм есть, как он с чайником по Кремлю бегает и орёт "Я ПУТИНА ВИДЕЛ" )))
09:36:18 18-01-2024
Зато теперь на любой пьянке может сказать " Слышь, да я с Путиным встречался"
10:06:38 18-01-2024
а ты, говорит, в Москве был?... - был... а Путина видел?! - ви-и-иде-ел...!
10:50:05 18-01-2024
Мой отец изредка повторял:"Скажешь правду-потеряешь дружбу."И что же будет после "выстраивания честной и открытой работы с гражданами нашей страны".Что же тогда будет с Родиной и с нами? ) Обратную связь постоянно используют разве что в электрических цепях )
10:55:02 18-01-2024
Вот Зелебоба. Похоже больше ему нечем гордиться. Один человечек увидел другого.
11:19:13 18-01-2024
А Путин его увидел?)))
13:33:01 18-01-2024
Вовчика видел, своими глазами... Теперь умываться не будет 3 года.
15:34:23 18-01-2024
Выводы делать будем позже ,изменится ли жизнь в моногородах ,сельских поселениях ,а то ведь сколько не принимали законов и вели разговоров ,а у вы полезности всего этого оказалось пшик .
16:56:48 18-01-2024
Теперь на Щигрева сойдёт просветление, над Бийском взойдут два солнца и горожане будут счастливы.