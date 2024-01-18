Мэр Бийска рассказал, как повидал Путина на форуме в Москве

Виктор Щигрев посетил форум "Малая Родина — сила России"

18 января 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал об участии в форуме "Малая Родина – сила России", где президент Владимир Путин встретился с главами муниципалитетов.

Градоначальник отметил, что мероприятие посетили около 7,5 тыс. участников, от мэров городов-миллионников до глав сельских поселений. Они обсудили проблемы развития муниципалитетов и поделились своим опытом.

"Завершилась же наша работа встречей с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который и был инициатором проведения столь полезного форума. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул важность и необходимость деятельности местных органов управления, а также выстраивания честной и открытой работы с гражданами нашей страны", – написал Щигрев в телеграм-канале.

На форуме Путин также высказался о вечеринке Ивлеевой, о мире с Украиной, возвращении уехавших и других вопросах.