Путин встретился с главами российских муниципалитетов 16 января и сделал ряд важных заявлений

17 января 2024, 13:06, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 16 января встретился с главами российских муниципалитетов, которые участвовали в форуме "Малая родина – сила России", мероприятие длилось два часа, его транслировали федеральные СМИ. На встрече глава государства сделал несколько резонансных заявлений, высказался о вечеринке Ивлеевой, о мире с Украиной, возвращении уехавших и других вопросах. Amic.ru собрал главные цитаты президента.

О вечеринке Ивлеевой

Владимир Путин впервые упомянул скандальную "голую" вечеринку Насти Ивлеевой, когда говорил о солдатах, пришедших со спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что "надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО", и отметил, что после прохождения этого "горнила" многие жизненные приоритеты у них выстраиваются по-другому.

"Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты другие, ценности другие. Такие люди, если у них есть склонность к работе подобного рода, конечно, их нужно привлекать к этой работе", – отметил Владимир Путин.

О мире с Украиной

На встрече Владимир Путин высказался и по актуальной геополитической повестке, а именно сказал о мирных переговорах с Украиной.

Путин напомнил, что Украина сама отказалась от мирного соглашения в Стамбуле весной 2022 года, хотя переговорные группы уже "обо всем договорились". Кроме того, переговорщики от Украины тогда даже поставили под документом свою подпись. Этот документ у правительства России есть, отметил он.

"Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем, надо войска отвести от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: "Да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну придурки, нет? Прямо сказать: "Если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад". Это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, для всего мира это очевидно", – подчеркнул Путин.

Президент сказал, что сейчас украинское руководство пытается только отвлечь внимание собственного населения и западных спонсоров от провала контрнаступления ударами по территории России.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Нормальные переговоры же Украина пока вести не хочет, и только пытается побудить Россию "отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года", сказал Путин.

"Все понимают, что это невозможно: и они, эти правящие круги на Украине, это понимают, и западные элиты это понимают. Все понимают, просто эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, – это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Не хотят – не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских Вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления", – отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что на Украине людям "закомпостировали мозги" и несколько десятилетий говорили им о "самостийности", на которую "никто никогда не покушался". Однако, по словам главы государства, проживающие на территориях юго-востока Украины все это время мыслили себя "не иначе как частью России".

"Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества. Тем более что в Декларации независимости, повторяю еще раз, было написано, что Украина – нейтральное государство. А нет, эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку, и все привело к сегодняшней ситуации", – высказался Путин.

Деньги для новых регионов

Путин отметил, что в новые регионы Россия направила 1,077 трлн рублей. При этом регионы уже начали платить налоги в федеральный бюджет, подчеркнул президент. Промышленные предприятия там тоже начали работать, отметил он.

Продовольственная безопасность

Путин заявил, что сейчас сельское хозяйство в России "демонстрирует очень хороший, уверенный темп развития", и в стране обеспечена продовольственная безопасность по основным видам продукции. В прошлом году был получен рекордный в истории страны урожай зерновых – 156 миллионов тонн, подчеркнул глава государства.

"Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках. Наверное, люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве, такого даже и представить себе не могли, но это реалии сегодняшнего дня. И в этом году 143, плюс – если посчитать новые территории – ещё 4 миллиона, то 147 миллионов будет. Там непросто посчитать по разным причинам, статистика другая и так далее, но неважно. Даже если без новых территорий, 143 миллиона тонн – очень хороший показатель. Так что всех селян еще раз хочу поблагодарить за эти результаты", – отметил он.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Отток населения из сел

Тем не менее Путин упомянул о том, что продолжается отток населения из сел в города. Это, по мнению президента, связано с недостаточным развитием социальной сферы, инфраструктуры, медицины и образования на местах. И все это нужно развивать, подчеркнул Путин. По его словам, первые программы заработали в России еще в 2003 году, но пока мер недостаточно.

"Люди разные и на селе, и в городах живут. На селе много плюсов с точки зрения экологии. Но все-таки надо прямо и честно сказать, на полтора года продолжительность жизни на селе ниже, чем в городах. Это такой интегрированный показатель. И что касается здравоохранения и образования, кстати говоря, тоже здесь очень связано с этим, – надо уделять этому повышенное внимание. И, конечно, такая программа, о которой вы сказали, комплексного развития села должна быть продолжена. Обязательно это будем делать, 100%", – сказал Путин.

Перенос офисов компаний в Сибирь

Владимир Путин отметил, что Красноярск сейчас "географический центр России" и надо думать о "Красноярске как одном из центров России" и перевозить туда крупные компании из Москвы – в частности, "РусГидро".

"По большому счету я бы полагал, я уже говорил об этом, если не федеральные органы власти, то какие-то структуры, работающие именно в Сибири, правильно переносить именно туда. Так же как "РусГидро". Я с руководителем "РусГидро" разговаривал, с Виктором Викторовичем Хмариным, несколько лет назад. Он скрипел-скрипел, говорил, что не поедут сотрудники, будет трудно найти на месте специалистов. Едут, в конце концов решение принято, они переезжают", – сказал Путин.

Президент отметил, что стране нужно развивать территории и переносить центры компетенции туда, где идет работа этих компаний.

Продление выставки "Россия"

Владимир Путин называл выставку "Россия" на ВДНХ "удачным экспериментом и отметил, что ее посетило более 4 миллионов человек. Глава государства пожалел, что она закончится, но отметил, что попросил коллег продлить выставку на летний период.

Возвращение уехавших

Путин сказал и о том, что сейчас появляется все больше уехавших, которые желают вернуться на Родину.

"Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. Те, кто когда-то уехал по разным соображениям, многие уже возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями. А мы сделаем все для того, чтобы их сохранять, сохранять этот культурный код народов нашей страны", – отметил он.

Владимир Путин/ Фото: kremlin.ru

О нерешенных проблемах

Президент вспомнил и свою прямую линию, которая прошла в декабре. Он отметил, что увидел на экранах сообщение, в конце которого было написано: "Не буду за вас голосовать". И это навело Путина на мысль о том, что нерешенных проблем в России больше, чем решенных.

"Когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то не до конца как минимум удовлетворен решаемыми нами задачами или не удовлетворен вообще, мы всегда должны помнить о том, что нерешенных проблем больше, чем решенных. И людей, которые требуют особого внимания с нашей стороны, очень много. В массе своей да, мы немножко сократили количество людей, живущих за чертой бедности, но их еще очень много", – сказал Путин.

По словам президента, в стране еще много людей, которые живут на "скромной планке", и поэтому властям нужно "многое сделать". Путин подчеркнул, что "нельзя воспринимать болезненно любую критику", а стоит принимать ее как руководство к действию.

"Нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили", – отметил президент.

Напомним, что о проблемах России Путин говорил на прямой линии 14 декабря 2023 года, которая длилось более четырех часов. Что именно он там сказал, можно прочитать здесь.